TOKİ'den Dev Kampanya!

Toplu Konut İdaresinden (TOKİ) konut ve iş yeri alanlar için düzenlenen indirim kampanyası bugün itibarıyla başladı. Borcunu peşin ödeyeceklere yüzde 25 indirim yapılacak. Kampanyaya dahil olan konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.