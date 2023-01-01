Ender Saraç'tan Kilo Verdiren Çorba Tarifi!
Ender Saraç'tan kilo verdiren çorba tarifi!
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Doktor Ender Saraç, dikkat çeken tarifleriyle kilo vermek isteyenlerin ilgi odağı oluyor. Saraç'ın özellikle detoks etkili, zayıflama çorbası tarifi, ödem atmanıza yardımcı olacak. Haftada 1 kez tüketilmesini öderilen bu tarif metabolizmayı hızlandırarak kısa sürede istediğiniz kiloya ulaşmanızı sağlayabilir. İşte, tarifi...
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YAĞ YAKAN LAHANA ÇORBASI!
-1 adet orta boy lahana
-4-5 adet parmak ucu kadar parça doğranmış zencefil
-1 soğan
-3 diş sarımsak
-Az limon suyu
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Bu malzemeleri doğrayın ve tencereye atarak çorba kıvamı elde edin.
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1 gün boyunca yanında başka hiçbir şey yemeden tüm gün detoks ve zayıflama için bu çorbayı için.
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Zayıflayana kadar haftada bir tekrarlayabilirsiniz.
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Bu tarifin dışında lahana kürünü de deneyebilirsiniz.
LAHANA KÜRÜ YAPILIŞI
-1 litre suyu bir kabın içine alarak ocağın üzerine yerleştirmeniz gerekir. Su kaynayınca da lahana yapraklarını suyun içine ilave ederek kaynatmanız gerekir.
-Yaklaşık 6-7 dakika kadar haşlanan yaprakları ise, suyun içinden alıp ve suyu bir içme kabına boşaltmanız gerekir. Ağzı yakamayacak kadar sıcaklıkta tüketilmesi önerilir.
-4 adet lahana yaprağı
-Yarım litre içme suyu
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FAYDALARI
-Alkol detoksu yapmayı sağlar.
-Sağlıklı bir şekilde hızlı kilo vermeyi sağlar.
-Selülitleri eritir.
-Lahana suyu zayıflamaya yardımcı olur.
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-Lahana suyu içerdiği kükürt ve klor sayesinde çok etkili bir bağırsak temizleyicidir. Aynı zamanda bağırsak sağlığı için de büyük bir önem taşır. Bu özelliği sayesinde de kolitin hastalığını kısa zaman içinde tedavi edebilir.
-Kolon kanserine karşı korumaya yardımcı olur.
-Lahana suyu, iltihap kurutma konusunda oldukça etkilidir. Aynı zamanda da deri ve cilt iltihaplarını kurutur.
-Pek çok sağlık uzmanı vücuttaki mide kanseri, östrojen metabolizma sürecini hızlandırdığını, prostat kanseri, akciğer kanseri ve kolon kanseri gibi çeşitli hastalıklara yakalanma riskini önemli ölçüde azalttığını savunur.
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-Kanın temizlenmesine yardımcı olur ve damar tıkanıklığını giderir.
-Lahana suyu göz sağlığını korumaya yardımcı olur.
-Anemi hastalığının tedavisine destek olur ve kansızlığı önlemeye yardımcıdır.
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-15 gün boyunca her gün 1 bardak lahana suyu tüketmek hem damar ve kalp sağlığının korunmasını yardımcı olur hem de hastalıklarla mücadele için vücudun savunma sistemini güçlendirir.
-Lahana suyu cilt sağlığının korunmasında oldukça etkilidir. Lahana suyu ile cilt sık sık yıkanabilir. Lahana suyuna limon eklenerek cilde uygulanmasında daha fazla verim alınabilir. Siyah lekelerin ve aknelerin giderilmesinde etkilidir. Kırışıklıkları gidermeye yardımcı olur ve cilde doğal bir esneklik ve parlaklık kazandırır.