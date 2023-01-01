Ender Saraç'tan kilo verdiren çorba tarifi!

-Lahana suyu içerdiği kükürt ve klor sayesinde çok etkili bir bağırsak temizleyicidir. Aynı zamanda bağırsak sağlığı için de büyük bir önem taşır. Bu özelliği sayesinde de kolitin hastalığını kısa zaman içinde tedavi edebilir.

-Kolon kanserine karşı korumaya yardımcı olur.

-Lahana suyu, iltihap kurutma konusunda oldukça etkilidir. Aynı zamanda da deri ve cilt iltihaplarını kurutur.

-Pek çok sağlık uzmanı vücuttaki mide kanseri, östrojen metabolizma sürecini hızlandırdığını, prostat kanseri, akciğer kanseri ve kolon kanseri gibi çeşitli hastalıklara yakalanma riskini önemli ölçüde azalttığını savunur.