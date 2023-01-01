Mevlid Kandili Ne Zaman?

2023 MEVLİD KANDİLİ TARİHİ Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.