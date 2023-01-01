Mevlid Kandili Ne Zaman?
Mevlid Kandili'nin anlam ve önemi
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Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor.
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2023 MEVLİD KANDİLİ TARİHİ Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.
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MEVLİD NE DEMEK? Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.
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Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletleri döneminde Hazreti Muhammed'in doğum gününün resmi törenlerle kutlanılmasının yanı sıra Türk ve Arap edebiyatında peygamber sevgisinin işlendiği eserler kaleme alındı.