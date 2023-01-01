Estetikleri İle Gündem Olmuştu!
Halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk MasterChef'te!
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Bedia Akartürk, MasterChef All Star programına konuk olarak katıldı.
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Söylediği türküler ile keyifli dakikalar yaşatan Bedia Akartürk, yaptırdığı estetiklerle de gündeme oturmuştu.
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83 yaşında estetik işlem için operasyon masasına yatmasıyla çok eleştirildi.
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Bedia Akartürk, "Halkıma karşı çok sorumlu hissediyorum, çirkin gözükmeyeyim. Yaş ilerledikçe onu daha yaptıramazdım. 5 sene sonra çökme olacak onu önledim. Genç gözükeyim, güzel gözükeyim diye, doktorum da cesaret verdi. 10 sene sonrasını düşündüm, roketledim." şeklinde konuştu.
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Bedia Akartürk, ailenin tek çocuğudur. Ailenin tek çocuğu olması dolayısıyla babasının soyadını hiç değiştirmeden Akartürk olarak devam ettirmiş ve adını hiç değiştirmemiştir.
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Bedia Akartürk Sanat hayatına yine doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlamıştır, daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'nda geçmiştir.
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Sanatçı sanat hayatını Ankara Radyosu'nda devam ettirmiş ve yine Ankara Radyosu'ndan emekli olmuştur, özellikle o dönemde herkese nasip olmayan Paris Olympia'da muhteşem bir konser veren sanatçı Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmiştir.
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Sanat hayatında 6 sinema filmi ve sayısız birçok albüme imza atan sanatçı Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'nin sevgilisi olmuştur ve 7 ilde Fahri Hemşehrilik unvanına layık görülmüştür.
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Bedia Akartürk, sanat yaşamı boyunca albüm çalışmalarına ve yurt içi, yurt dışı konserlerine aktif olarak aralıksız devam etmiş ve hala etmektedir.
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