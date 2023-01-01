Estetikleri İle Gündem Olmuştu!

Bedia Akartürk, "Halkıma karşı çok sorumlu hissediyorum, çirkin gözükmeyeyim. Yaş ilerledikçe onu daha yaptıramazdım. 5 sene sonra çökme olacak onu önledim. Genç gözükeyim, güzel gözükeyim diye, doktorum da cesaret verdi. 10 sene sonrasını düşündüm, roketledim." şeklinde konuştu.