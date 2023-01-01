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Estetikleri İle Gündem Olmuştu!

Halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk MasterChef'te!

  1. Bedia Akartürk, MasterChef All Star programına konuk olarak katıldı.

    Bedia Akartürk, MasterChef All Star programına konuk olarak katıldı.

  2. Söylediği türküler ile keyifli dakikalar yaşatan Bedia Akartürk, yaptırdığı estetiklerle de gündeme oturmuştu.

    Söylediği türküler ile keyifli dakikalar yaşatan Bedia Akartürk, yaptırdığı estetiklerle de gündeme oturmuştu.

  3. 83 yaşında estetik işlem için operasyon masasına yatmasıyla çok eleştirildi.

    83 yaşında estetik işlem için operasyon masasına yatmasıyla çok eleştirildi.

  4. Bedia Akartürk, "Halkıma karşı çok sorumlu hissediyorum, çirkin gözükmeyeyim. Yaş ilerledikçe onu daha yaptıramazdım. 5 sene sonra çökme olacak onu önledim. Genç gözükeyim, güzel gözükeyim diye, doktorum da cesaret verdi. 10 sene sonrasını düşündüm, roketledim." şeklinde konuştu.

    Bedia Akartürk, "Halkıma karşı çok sorumlu hissediyorum, çirkin gözükmeyeyim. Yaş ilerledikçe onu daha yaptıramazdım. 5 sene sonra çökme olacak onu önledim. Genç gözükeyim, güzel gözükeyim diye, doktorum da cesaret verdi. 10 sene sonrasını düşündüm, roketledim." şeklinde konuştu.

  5. Bedia Akartürk, ailenin tek çocuğudur. Ailenin tek çocuğu olması dolayısıyla babasının soyadını hiç değiştirmeden Akartürk olarak devam ettirmiş ve adını hiç değiştirmemiştir.

    Bedia Akartürk, ailenin tek çocuğudur. Ailenin tek çocuğu olması dolayısıyla babasının soyadını hiç değiştirmeden Akartürk olarak devam ettirmiş ve adını hiç değiştirmemiştir.

  6. Bedia Akartürk Sanat hayatına yine doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlamıştır, daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'nda geçmiştir.

    Bedia Akartürk Sanat hayatına yine doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlamıştır, daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'nda geçmiştir.

  7. Sanatçı sanat hayatını Ankara Radyosu'nda devam ettirmiş ve yine Ankara Radyosu'ndan emekli olmuştur, özellikle o dönemde herkese nasip olmayan Paris Olympia'da muhteşem bir konser veren sanatçı Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmiştir.

    Sanatçı sanat hayatını Ankara Radyosu'nda devam ettirmiş ve yine Ankara Radyosu'ndan emekli olmuştur, özellikle o dönemde herkese nasip olmayan Paris Olympia'da muhteşem bir konser veren sanatçı Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmiştir.

  8. Sanat hayatında 6 sinema filmi ve sayısız birçok albüme imza atan sanatçı Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'nin sevgilisi olmuştur ve 7 ilde Fahri Hemşehrilik unvanına layık görülmüştür.

    Sanat hayatında 6 sinema filmi ve sayısız birçok albüme imza atan sanatçı Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'nin sevgilisi olmuştur ve 7 ilde Fahri Hemşehrilik unvanına layık görülmüştür.

  9. Bedia Akartürk, sanat yaşamı boyunca albüm çalışmalarına ve yurt içi, yurt dışı konserlerine aktif olarak aralıksız devam etmiş ve hala etmektedir.

    Bedia Akartürk, sanat yaşamı boyunca albüm çalışmalarına ve yurt içi, yurt dışı konserlerine aktif olarak aralıksız devam etmiş ve hala etmektedir.