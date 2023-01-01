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Bergüzar Korel'den Önceki Eşi Ünlü Çıktı!

Halit Ergenç'in ilk eşi kimdi?

  1. Türkiye'den uzaklaşarak yabancı ülkede yaşamını sürdürmeye başlayan Halit Ergenç ve eşi Bergüzar Korel, özel hayatları ile dikkat çekiyor. Son zamanlarda "Halit Ergenç'in ilk eşi kimdir?" sorusu ise sık aratılanlar arasına girdi. Peki Bergüzar Korel'den öne ünlü isim Gizem Soysaldı'yla evlenen Halit Ergenç herkesi şaşırttı.

    Türkiye'den uzaklaşarak yabancı ülkede yaşamını sürdürmeye başlayan Halit Ergenç ve eşi Bergüzar Korel, özel hayatları ile dikkat çekiyor. Son zamanlarda "Halit Ergenç'in ilk eşi kimdir?" sorusu ise sık aratılanlar arasına girdi. Peki Bergüzar Korel'den öne ünlü isim Gizem Soysaldı'yla evlenen Halit Ergenç herkesi şaşırttı.

  2. 2009 yılında kendi gibi oyuncu olan Bergüzar Korel ile dünya evine giren ve üçüncü kez baba olan Halit Ergenç, yaşam biçimi ile dikkatleri üzerine çekiyor.

    2009 yılında kendi gibi oyuncu olan Bergüzar Korel ile dünya evine giren ve üçüncü kez baba olan Halit Ergenç, yaşam biçimi ile dikkatleri üzerine çekiyor.

  3. Eşi Korel ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Türkiye'den taşınma kararı alarak Londra'ya yerleşen Halit Ergenç, eski eşi ile merak konusu oldu.

    Eşi Korel ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Türkiye'den taşınma kararı alarak Londra'ya yerleşen Halit Ergenç, eski eşi ile merak konusu oldu.

  4. Arama motorlarında "Halit Ergenç'in eski eşi kimdir?" soruları aratılmaya başlandı.

    Arama motorlarında "Halit Ergenç'in eski eşi kimdir?" soruları aratılmaya başlandı.

  5. Ünlü oyuncunun bir dönem evli kaldığı eski eşi herkesi şaşırttı.

    Ünlü oyuncunun bir dönem evli kaldığı eski eşi herkesi şaşırttı.

  6. BERGÜZAR KOREL'DEN ÖNCEKİ EŞİ ÜNLÜ ÇIKTI! Üç çocuk babası olan ve mutlu bir evlilik geçiren Halit Ergenç'in eski eşini görenler şaştı kaldı.

    BERGÜZAR KOREL'DEN ÖNCEKİ EŞİ ÜNLÜ ÇIKTI! Üç çocuk babası olan ve mutlu bir evlilik geçiren Halit Ergenç'in eski eşini görenler şaştı kaldı.

  7. Arka Sokaklar ve Seksenler gibi dev yapımlarda oynayan Gizem Soysaldı ile 2007 yılında evlendi.

    Arka Sokaklar ve Seksenler gibi dev yapımlarda oynayan Gizem Soysaldı ile 2007 yılında evlendi.

  8. 2008 yılında boşanma kararı alan ünlü çift, yıllar sonra tekrar merak konusu oldu.

    2008 yılında boşanma kararı alan ünlü çift, yıllar sonra tekrar merak konusu oldu.

  9. İşte Halit Ergenç'in eski eşi Gizem Soysaldı...

    İşte Halit Ergenç'in eski eşi Gizem Soysaldı...