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İntihar Etmek İsterken Yakalandı!

"Elinden silahı ben aldım"

  1. Yeşilçam?ın unutulmaz isimlerinden biri olan Harika Avcı ile ilgili üzen bir iddia gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde 63 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Avcı'nın tedavi olmayı reddettiği öğrenilmişti. Ünlü sanatçının intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

    Yeşilçam?ın unutulmaz isimlerinden biri olan Harika Avcı ile ilgili üzen bir iddia gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde 63 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Avcı'nın tedavi olmayı reddettiği öğrenilmişti. Ünlü sanatçının intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

  2. Türk sinemasında sayısız filmde rol alan ve seslendirdiği şarkılarla hafızalara kazınan Harika Avcı gündemde yer alıyor.

    Türk sinemasında sayısız filmde rol alan ve seslendirdiği şarkılarla hafızalara kazınan Harika Avcı gündemde yer alıyor.

  3. Güzelliği ve sesiyle bir döneme damga vuran Avcı?ya geçtiğimiz yıl siroz teşhisi konulmuş ve ünlü ismin tedaviyi reddettiği öğrenilmişti.

    Güzelliği ve sesiyle bir döneme damga vuran Avcı?ya geçtiğimiz yıl siroz teşhisi konulmuş ve ünlü ismin tedaviyi reddettiği öğrenilmişti.

  4. Söylemezsem Olmaz sunucusu Bilal Özcan?ın iddiasına göre Harika Avcı intihara teşebbüs etti.

    Söylemezsem Olmaz sunucusu Bilal Özcan?ın iddiasına göre Harika Avcı intihara teşebbüs etti.

  5. Geçtiğimiz günlerde tedavisini ve kendisine maddi yardımları reddettiği öğrenilen Avcı'nın, evinde "Tuvaletim geldi" diyerek masadan kalktığı ve silahla intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

    Geçtiğimiz günlerde tedavisini ve kendisine maddi yardımları reddettiği öğrenilen Avcı'nın, evinde "Tuvaletim geldi" diyerek masadan kalktığı ve silahla intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

  6. Canlı yayına bağlanan Onur Akay "Evine davetliydim dün akşam. Saba Tümer'in programında dediği şeyi söyledi ve masadan kalktı...

    Canlı yayına bağlanan Onur Akay "Evine davetliydim dün akşam. Saba Tümer'in programında dediği şeyi söyledi ve masadan kalktı...

  7. Sonrasına elinde silah, kafasına dayamış olarak buldum ve elinden silahı ben aldım. Zamanında leydilik eğitimi aldı, yalılar hediye edildi. Şimdi hiçbir şeyi yok. Onu çevresindekiler bu hale getirdi." açıklamasını yaptı.

    Sonrasına elinde silah, kafasına dayamış olarak buldum ve elinden silahı ben aldım. Zamanında leydilik eğitimi aldı, yalılar hediye edildi. Şimdi hiçbir şeyi yok. Onu çevresindekiler bu hale getirdi." açıklamasını yaptı.