'Filenin Sultanları'nın Sosyal Medyadaki Halleri!
Milli formayla gördüğümüz 'Filenin Sultanları'na bir de sosyal medyada bakın!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız VLN, Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat elemelerindeki zaferleri ile 2023 yazına damga vurdular. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan Filenin Sultanları, sosyal medyada da merak edilen isimler arasında yer alıyorlar. İşte hep sahada milli formayla gördüğümüz 'Filenin Sultanları'nın sosyal medyadaki halleri!
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ASLI KALAÇ
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AYÇA AYKAÇ
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CANSU ÖZBAY
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DERYA CEBECİOĞLU
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EBRAR KARAKURT
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EDA ERDEM DÜNDAR
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ELİF ŞAHİN
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GİZEM ÖRGE
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HANDE BALADIN
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İLKİN AYDIN
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KÜBRA AKMAN
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MELİSSA VARGAS ABREU
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SİMGE AKÖZ
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ZEHRA GÜNEŞ