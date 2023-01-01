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'Filenin Sultanları'nın Sosyal Medyadaki Halleri!

Milli formayla gördüğümüz 'Filenin Sultanları'na bir de sosyal medyada bakın!

  1. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız VLN, Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat elemelerindeki zaferleri ile 2023 yazına damga vurdular. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan Filenin Sultanları, sosyal medyada da merak edilen isimler arasında yer alıyorlar. İşte hep sahada milli formayla gördüğümüz 'Filenin Sultanları'nın sosyal medyadaki halleri!

    A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız VLN, Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat elemelerindeki zaferleri ile 2023 yazına damga vurdular. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan Filenin Sultanları, sosyal medyada da merak edilen isimler arasında yer alıyorlar. İşte hep sahada milli formayla gördüğümüz 'Filenin Sultanları'nın sosyal medyadaki halleri!

  2. ASLI KALAÇ

    ASLI KALAÇ

  3. AYÇA AYKAÇ

    AYÇA AYKAÇ

  4. CANSU ÖZBAY

    CANSU ÖZBAY

  5. DERYA CEBECİOĞLU

    DERYA CEBECİOĞLU

  6. EBRAR KARAKURT

    EBRAR KARAKURT

  7. EDA ERDEM DÜNDAR

    EDA ERDEM DÜNDAR

  8. ELİF ŞAHİN

    ELİF ŞAHİN

  9. GİZEM ÖRGE

    GİZEM ÖRGE

  10. HANDE BALADIN

    HANDE BALADIN

  11. İLKİN AYDIN

    İLKİN AYDIN

  12. KÜBRA AKMAN

    KÜBRA AKMAN

  13. MELİSSA VARGAS ABREU

    MELİSSA VARGAS ABREU

  14. SİMGE AKÖZ

    SİMGE AKÖZ

  15. ZEHRA GÜNEŞ

    ZEHRA GÜNEŞ