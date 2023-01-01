A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız VLN, Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat elemelerindeki zaferleri ile 2023 yazına damga vurdular. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan Filenin Sultanları, sosyal medyada da merak edilen isimler arasında yer alıyorlar. İşte hep sahada milli formayla gördüğümüz 'Filenin Sultanları'nın sosyal medyadaki halleri!