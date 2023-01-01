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Eski Hali Sosyal Medyayı Salladı!

Mehmet Yalçınkaya meğer daha önceden de...

  1. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yemek yarışmasının jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya, eskiden katıldığı yarışma programı ile gündeme geldi. Eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemezken Mehmet Yalçınkaya'nın o görüntüleri sosyal medyayı salladı.

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yemek yarışmasının jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya, eskiden katıldığı yarışma programı ile gündeme geldi. Eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemezken Mehmet Yalçınkaya'nın o görüntüleri sosyal medyayı salladı.

  2. TV8 ekranlarının izleyici tarafından soluksuz izlendiği MasterChef programı hız kesmeden devam ediyor.

    TV8 ekranlarının izleyici tarafından soluksuz izlendiği MasterChef programı hız kesmeden devam ediyor.

  3. Zaman zaman adrenalin yükseldiği yemek yarışmasında jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya hakkında eskiye dair görüntüler ortaya çıktı.

    Zaman zaman adrenalin yükseldiği yemek yarışmasında jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya hakkında eskiye dair görüntüler ortaya çıktı.

  4. Başarılı şef meğer yıllar öncede gözümüzün önündeymiş.

    Başarılı şef meğer yıllar öncede gözümüzün önündeymiş.

  5. ESKİ HALİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI Her gün soluksuz izlenen ve merak edilen MasterChef programında bu defa sert tavırları ve dobra dobra konuşmasıyla dikkat çeken Mehmet Yalçınkaya gündem oldu.

    ESKİ HALİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI Her gün soluksuz izlenen ve merak edilen MasterChef programında bu defa sert tavırları ve dobra dobra konuşmasıyla dikkat çeken Mehmet Yalçınkaya gündem oldu.

  6. Yemekteyiz programına 2011 yılında Şefler bölümüne katılan Mehmet Yalçınkaya'nın yıllar içindeki değişimi ise sosyal medyayı salladı.

    Yemekteyiz programına 2011 yılında Şefler bölümüne katılan Mehmet Yalçınkaya'nın yıllar içindeki değişimi ise sosyal medyayı salladı.

  7. Değişimini görenler ve o dönemde daha kilolu olduğunu söyleyen kullanıcılar, "Şefim çok değişmişsiniz", "Mehmet şefi çok önceden de izlemişiz be", "Adam o dönem de dobraymış sözünü esirgemiyor" gibi yorumlarda bulundu.

    Değişimini görenler ve o dönemde daha kilolu olduğunu söyleyen kullanıcılar, "Şefim çok değişmişsiniz", "Mehmet şefi çok önceden de izlemişiz be", "Adam o dönem de dobraymış sözünü esirgemiyor" gibi yorumlarda bulundu.

  8. İşte Mehmet Şef'in o halleri;

    İşte Mehmet Şef'in o halleri;