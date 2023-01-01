Eski Hali Sosyal Medyayı Salladı!
Mehmet Yalçınkaya meğer daha önceden de...
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yemek yarışmasının jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya, eskiden katıldığı yarışma programı ile gündeme geldi. Eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemezken Mehmet Yalçınkaya'nın o görüntüleri sosyal medyayı salladı.
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TV8 ekranlarının izleyici tarafından soluksuz izlendiği MasterChef programı hız kesmeden devam ediyor.
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Zaman zaman adrenalin yükseldiği yemek yarışmasında jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya hakkında eskiye dair görüntüler ortaya çıktı.
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Başarılı şef meğer yıllar öncede gözümüzün önündeymiş.
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ESKİ HALİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI Her gün soluksuz izlenen ve merak edilen MasterChef programında bu defa sert tavırları ve dobra dobra konuşmasıyla dikkat çeken Mehmet Yalçınkaya gündem oldu.
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Yemekteyiz programına 2011 yılında Şefler bölümüne katılan Mehmet Yalçınkaya'nın yıllar içindeki değişimi ise sosyal medyayı salladı.
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Değişimini görenler ve o dönemde daha kilolu olduğunu söyleyen kullanıcılar, "Şefim çok değişmişsiniz", "Mehmet şefi çok önceden de izlemişiz be", "Adam o dönem de dobraymış sözünü esirgemiyor" gibi yorumlarda bulundu.
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İşte Mehmet Şef'in o halleri;
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