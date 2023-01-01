Whatsapp'ta Mavi Tik Dönemi

MAVİ TİK ÖZELLİĞİ Meta Verified ile WhatsApp, işletmelere doğrulanmış bir rozet ile kimlik doğrulama, proaktif kimliğe bürünme koruması, hesap desteğine erişim ve web araması yoluyla işletmelerin keşfedilebilirliğini artırmak için yeni özellikler sunacak. Meta Verified, doğrulanmış bir rozetle işletme kimlik doğrulaması, proaktif kimliğe bürünme koruması, hesap desteğine erişim ve işletmenizin keşfedilmesine yardımcı olacak özellikler içerir.