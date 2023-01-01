Yarışmacıya Tarihi Ders
Milyoner'e damga vuran Fatih Sultan Mehmet sorusu!
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak ister yarışmasına Fatih Sultan Mehmet sorusu damga vurdu. En sevilen bilgi yarışmasında Yarışmaya katılan Arzu Demir isimli yarışmacının karşısına 100 bin liralık ödüllü soruda Fatih Sultan Mehmet sorusu çıktı. İşte sonrasında Milyoner'e damga vuran o anlar...
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ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yine izleyicileri tarafından gecenin en çok izlenen programı oldu.
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Her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekranları başına kilitleyen yarışmada, yarışmaya katılan Arzu Demir isimli yarışmacı, yarışmada oldukça başarılı bir performans sergiledi.
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100 BİN LİRALIK SORUYU GÖRDÜ
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Yarışmacı ikinci baraj sorusuna kadar geldi.
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Yarışmacının karşısına 100 bin liralık ödüllü soruda Fatih Sultan Mehmet sorusu çıktı.
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"Ben Roma'ya kök söktüren Kartacalı Hannibal'in ve Roma İmparatorluğu'nu yıkan Fatih Sultan Mehmed'in vefat ettiği yerde doğdum" diyen birinin doğum yeri neresidir?" sorusu yarışmacıyı şaşırttı.
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'GEBZE' ŞIKKINI GÖREN YARIŞMACI KAHKAHA ATTI! Gebze şıkkını gören yarışmacı ikamet ettiği yeri görünce kahkaha attı ve o şıkkın olmayacağını ifade etti.
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Yarışmacı çift joker hakkını kullansa da yarışmadan elendi.
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Doğru cevap sonrası Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya tarih dersi verdi.
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Yarışmacı 50 bin TL alarak yarışmaya veda etti.