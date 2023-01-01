Instagram'dan Nasıl Para Kazanılır?
Instagram Reels'ta para kazanma dönemi: Özellik Türkiye'de yayında
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TÜRKİYE'DE KULLANIMDA İçerik üreticileri, Instagram'da Reels olarak bilinen dikey videolardan para kazanma özelliğini artık Türkiye'de kullanabilir.
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INSTAGRAM REELS HEDİYELERİ Özellik sayesinde bir kullanıcı beğendiği, takip ettiği bir içerik üreticisinin Reels videosuna 20 TL ile 200 TL değişen fiyat aralığında hediyeler gönderebilecek.
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INSTAGRAM'DAN NASIL PARA KAZANILIR? Bu özelliği kullanabilmek için karşılamanız gereken şartlar şöyle; Profesyonel hesapta olmanız 18 yaş ve üzeri olmanız Para kazanma politikalarına uygun olmanız En az 5000 takipçiye sahip olmanız gerekli.
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Özelliğin artık Türkiye'de yayında olduğu ancak kademeli olarak yakın zamanda herkes için çıkış yapacağı belirtildi.