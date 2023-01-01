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Instagram'dan Nasıl Para Kazanılır?

Instagram Reels'ta para kazanma dönemi: Özellik Türkiye'de yayında

  1. TÜRKİYE'DE KULLANIMDA İçerik üreticileri, Instagram'da Reels olarak bilinen dikey videolardan para kazanma özelliğini artık Türkiye'de kullanabilir.

    TÜRKİYE'DE KULLANIMDA İçerik üreticileri, Instagram'da Reels olarak bilinen dikey videolardan para kazanma özelliğini artık Türkiye'de kullanabilir.

  2. INSTAGRAM REELS HEDİYELERİ Özellik sayesinde bir kullanıcı beğendiği, takip ettiği bir içerik üreticisinin Reels videosuna 20 TL ile 200 TL değişen fiyat aralığında hediyeler gönderebilecek.

    INSTAGRAM REELS HEDİYELERİ Özellik sayesinde bir kullanıcı beğendiği, takip ettiği bir içerik üreticisinin Reels videosuna 20 TL ile 200 TL değişen fiyat aralığında hediyeler gönderebilecek.

  3. INSTAGRAM'DAN NASIL PARA KAZANILIR? Bu özelliği kullanabilmek için karşılamanız gereken şartlar şöyle; Profesyonel hesapta olmanız 18 yaş ve üzeri olmanız Para kazanma politikalarına uygun olmanız En az 5000 takipçiye sahip olmanız gerekli.

    INSTAGRAM'DAN NASIL PARA KAZANILIR? Bu özelliği kullanabilmek için karşılamanız gereken şartlar şöyle; Profesyonel hesapta olmanız 18 yaş ve üzeri olmanız Para kazanma politikalarına uygun olmanız En az 5000 takipçiye sahip olmanız gerekli.

  4. Özelliğin artık Türkiye'de yayında olduğu ancak kademeli olarak yakın zamanda herkes için çıkış yapacağı belirtildi.

    Özelliğin artık Türkiye'de yayında olduğu ancak kademeli olarak yakın zamanda herkes için çıkış yapacağı belirtildi.