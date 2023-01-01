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İşte İstanbul Depreminde İlk Yıkılacak Yer

İşte İstanbul depreminde ilk yıkılacak yer

  1. İstanbul'da Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı alarm veriyor. Uzmanların beklenen İstanbul depreminde "ilk yıkılacak yer" olarak değerlendirdiği Otogar'da çalışanlar da "Tabutta yaşıyoruz" diyor. İddiaya göre, geçen yıl karot örneği alan yetkililer iş yeri sahiplerine konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapmadı.

    İstanbul'da Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı alarm veriyor. Uzmanların beklenen İstanbul depreminde "ilk yıkılacak yer" olarak değerlendirdiği Otogar'da çalışanlar da "Tabutta yaşıyoruz" diyor. İddiaya göre, geçen yıl karot örneği alan yetkililer iş yeri sahiplerine konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapmadı.

  2. İstanbul Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı?nda kolon ve kirişlerinde meydana gelen korozyon korku saçıyor. Günlük bin 500 ile 2 bin arası otobüsün sefer yaptığı otogar çökme tehlikesiyle karşı karşıya.

    İstanbul Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı?nda kolon ve kirişlerinde meydana gelen korozyon korku saçıyor. Günlük bin 500 ile 2 bin arası otobüsün sefer yaptığı otogar çökme tehlikesiyle karşı karşıya.

  3. Otogardaki birçok kolon ve kirişin sıvalarının döküldüğü açığa çıkan demirlerin ise paslandığı görüldü. İddiaya göre, geçen yıl karot örneği alan yetkililer iş yeri sahiplerine konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapmadı.

    Otogardaki birçok kolon ve kirişin sıvalarının döküldüğü açığa çıkan demirlerin ise paslandığı görüldü. İddiaya göre, geçen yıl karot örneği alan yetkililer iş yeri sahiplerine konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapmadı.

  4. Otogardaki iş yeri sahipleri ve çalışanlar muhtemel bir depremde kaçamayacaklarını, başka seçenekleri olamadığı için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

    Otogardaki iş yeri sahipleri ve çalışanlar muhtemel bir depremde kaçamayacaklarını, başka seçenekleri olamadığı için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

  5. Otogarın bazı kısımlarının güçlendirme yapmak yerine sıva ve boya çalışması ile yenilendiği görüldü. Bu durumun yeterli olmadığını belirten işyeri sahipleri ise yetkililerin çözüm bulmasını bekliyor.

    Otogarın bazı kısımlarının güçlendirme yapmak yerine sıva ve boya çalışması ile yenilendiği görüldü. Bu durumun yeterli olmadığını belirten işyeri sahipleri ise yetkililerin çözüm bulmasını bekliyor.

  6. Acil kapatılması gerekiyor<p> Otogarın içinden metro geçtiği sırada iş yerinin sallandığını ifade eden Esat Tamer, ?Tabutta yaşıyoruz. Buranın durumu çok kötü, güçlendirme şart? dedi.

    Acil kapatılması gerekiyor

    Otogarın içinden metro geçtiği sırada iş yerinin sallandığını ifade eden Esat Tamer, ?Tabutta yaşıyoruz. Buranın durumu çok kötü, güçlendirme şart? dedi.

  7. Öte yandan otogarla ilgili açıklama yapan uzmanlar ise alt katların acil şekilde kapatılması gerektiğini belirtti. Otogarda meydana gelen korozyon hakkında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı İnşaat Mühendisi Oktay Birinci, ?Binanın korozyona uğramasının en büyük sebeplerinden biri de üzerindeki dinamik yükler. Korozyon başlandıktan sonra binanın taşıyıcı sistemi yüzde 50 düşer? ifadelerini kullandı.

    Öte yandan otogarla ilgili açıklama yapan uzmanlar ise alt katların acil şekilde kapatılması gerektiğini belirtti. Otogarda meydana gelen korozyon hakkında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı İnşaat Mühendisi Oktay Birinci, ?Binanın korozyona uğramasının en büyük sebeplerinden biri de üzerindeki dinamik yükler. Korozyon başlandıktan sonra binanın taşıyıcı sistemi yüzde 50 düşer? ifadelerini kullandı.

  8. Binanın güçlendirilebilir olduğunu dile getiren Birinci, can ve mal güvenliği açısından en azından alt katların kapatılması gerektiğini belirtti. İçler acısı bir durumda olan 28 yaşındaki otogarın durumunun ne olacağı merak uyandırıyor.

    Binanın güçlendirilebilir olduğunu dile getiren Birinci, can ve mal güvenliği açısından en azından alt katların kapatılması gerektiğini belirtti. İçler acısı bir durumda olan 28 yaşındaki otogarın durumunun ne olacağı merak uyandırıyor.