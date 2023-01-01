Bebek'teki Çifte Cinayette "Yanlış Anlama" İddiası

Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Polis soruşturması sonucunda olay gecesi Engin Göregen ve Mazlum Doğan'ın çalıştıkları tekneden ayrılarak sahilde yürüdükleri, bu sırada Engin Göregen'in telefonla konuştuğu bir arkadaşı ile küfürleştiği tespit edildi. Bu sırada tekne gezisinin ardından Bebek sahilde banklarda oturarak içki içmeye devam eden grubun, "Sen bize mi küfür ediyorsun" diyerek iki kişinin yanına geldiği ve tartışma çıktığı tespit edildi. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinayetin işlendiği belirlendi.