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Bebek'teki Çifte Cinayette "Yanlış Anlama" İddiası

Beşiktaş Bebek'te çıkan kavgada öldürülen 2 gencin, iş çıkışı sahilde yürüdükleri esnada telefonda başka bir kişiyle küfürleştiği, alkollü 6 kişilik grubun ise küfürleri üzerine alınması sonucu kavga çıktığı öğrenildi. Öte yandan, cinayet anının yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

  1. Bebek'teki iki cinayetin nedeninin yanlış anlama olduğu ortaya çıktı.

    Bebek'teki iki cinayetin nedeninin yanlış anlama olduğu ortaya çıktı.

  2. Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Polis soruşturması sonucunda olay gecesi Engin Göregen ve Mazlum Doğan'ın çalıştıkları tekneden ayrılarak sahilde yürüdükleri, bu sırada Engin Göregen'in telefonla konuştuğu bir arkadaşı ile küfürleştiği tespit edildi. Bu sırada tekne gezisinin ardından Bebek sahilde banklarda oturarak içki içmeye devam eden grubun, "Sen bize mi küfür ediyorsun" diyerek iki kişinin yanına geldiği ve tartışma çıktığı tespit edildi. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinayetin işlendiği belirlendi.

    Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Polis soruşturması sonucunda olay gecesi Engin Göregen ve Mazlum Doğan'ın çalıştıkları tekneden ayrılarak sahilde yürüdükleri, bu sırada Engin Göregen'in telefonla konuştuğu bir arkadaşı ile küfürleştiği tespit edildi. Bu sırada tekne gezisinin ardından Bebek sahilde banklarda oturarak içki içmeye devam eden grubun, "Sen bize mi küfür ediyorsun" diyerek iki kişinin yanına geldiği ve tartışma çıktığı tespit edildi. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinayetin işlendiği belirlendi.

  3. Öte yandan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hayatını kaybeden iki gencin, diğer grupla tartıştığı sırada arkadan gelen aynı gruptaki kişinin hızla gelerek tekme attığı ve ortalığın bir anda karıştığı görülüyor. Kavga caddeye de yansıyor.

    Öte yandan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hayatını kaybeden iki gencin, diğer grupla tartıştığı sırada arkadan gelen aynı gruptaki kişinin hızla gelerek tekme attığı ve ortalığın bir anda karıştığı görülüyor. Kavga caddeye de yansıyor.

  4. ŞÜPHELİLER "BİZE KÜFÜR ETTİĞİNİ SANDIK" Poliste ifade veren şüpheliler ise olay sırasında alkollü olduklarını olanları tam olarak hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi.

    ŞÜPHELİLER "BİZE KÜFÜR ETTİĞİNİ SANDIK" Poliste ifade veren şüpheliler ise olay sırasında alkollü olduklarını olanları tam olarak hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi.

  5. Bağcılar'da yakalanan şüpheliler kavgaya karıştıklarını kabul ederlerken "Elinde telefonla küfür ediyordu. Bir an göz göze geldik. Bize mi küfür ediyorsun diye sorduğumuzda aramızda tartışma çıktı. Konuşurken bizden biri arkadan tekme atınca bir anda ortalık karıştı. Herkes birbirine vuruyordu. Bıçağı tam olarak kimin kullandığını göremedik. Kavga bittikten sonra korkarak oradan kaçtık." dedikleri belirtildi.

    Bağcılar'da yakalanan şüpheliler kavgaya karıştıklarını kabul ederlerken "Elinde telefonla küfür ediyordu. Bir an göz göze geldik. Bize mi küfür ediyorsun diye sorduğumuzda aramızda tartışma çıktı. Konuşurken bizden biri arkadan tekme atınca bir anda ortalık karıştı. Herkes birbirine vuruyordu. Bıçağı tam olarak kimin kullandığını göremedik. Kavga bittikten sonra korkarak oradan kaçtık." dedikleri belirtildi.

  6. ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler Mert O.B.(23) Gökay Ö.(23), Hacer G.A.(23) Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan H.E.A.(17), B.K.(17), B.E.L.(17) ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildiler. Basın mensuplarının "Neden öldürdünüz" sorusuna ise şüpheliler "Biz kimseyi öldürmedik." diye cevap verdiler.

    ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler Mert O.B.(23) Gökay Ö.(23), Hacer G.A.(23) Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan H.E.A.(17), B.K.(17), B.E.L.(17) ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildiler. Basın mensuplarının "Neden öldürdünüz" sorusuna ise şüpheliler "Biz kimseyi öldürmedik." diye cevap verdiler.

  7. NE OLMUŞTU? Beşiktaş, Bebek Mahallesi'nde 23 Eylül saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda tekne çalışanları Engin Göregen (24) ile Mazlum Doğan (22), bıçaklı bir grubun saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan iki genç kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

    NE OLMUŞTU? Beşiktaş, Bebek Mahallesi'nde 23 Eylül saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda tekne çalışanları Engin Göregen (24) ile Mazlum Doğan (22), bıçaklı bir grubun saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan iki genç kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

  8. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra başlatılan çalışmada şüphelilerin olay yerinden binerek kaçtıkları taksiyi tespit etti. Yapılan takip sonucu kimlikleri belirlenen 2'si kadın 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen bir çakı ile geçirildi.

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra başlatılan çalışmada şüphelilerin olay yerinden binerek kaçtıkları taksiyi tespit etti. Yapılan takip sonucu kimlikleri belirlenen 2'si kadın 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen bir çakı ile geçirildi.