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İşte ÖTV'siz Cep Telefonu Satışının Ayrıntıları

Hangi telefon modelleri ve bilgisayarlar vergiden muaf olacak?

  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Açıklamada en çok dikkat çeken ise vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışına dair olan kısımlardı. İşte, öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışının ayrıntıları...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Açıklamada en çok dikkat çeken ise vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışına dair olan kısımlardı. İşte, öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışının ayrıntıları...

  2. VERGİSİZ SATILACAK TELEFON VE BİLGİSAYARLARIN AYRINTILARI BELLİ OLDU Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgün eğitimde öğrenim gören gençlere, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." dedi. Erdoğan açıklamasında "Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, öte yandan "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." açıklamasında bulundu.

    VERGİSİZ SATILACAK TELEFON VE BİLGİSAYARLARIN AYRINTILARI BELLİ OLDU Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgün eğitimde öğrenim gören gençlere, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." dedi. Erdoğan açıklamasında "Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, öte yandan "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." açıklamasında bulundu.

  3. KİMLER VERGİSİZ TELEFON SATIN ALABİLECEK? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre örgün eğitimde yer alan öğrenciler bu imkandan yararlanabilecek.

    KİMLER VERGİSİZ TELEFON SATIN ALABİLECEK? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre örgün eğitimde yer alan öğrenciler bu imkandan yararlanabilecek.

  4. HANGİ TELEFONLAR VERGİSİZ ALINABİLECEK? 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonları bu kapsamda yer alacak. Vivo, Samsung ve General Mobile gibi markaların bu fiyat limitine sahip modelleri öğrenciler tarafından satın alınabilir.

    HANGİ TELEFONLAR VERGİSİZ ALINABİLECEK? 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonları bu kapsamda yer alacak. Vivo, Samsung ve General Mobile gibi markaların bu fiyat limitine sahip modelleri öğrenciler tarafından satın alınabilir.

  5. VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAR? Öğrencilere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin ayrıntılar yakın zaman içinde ilgili bakanlık tarafından ilan edilecek. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

    VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAR? Öğrencilere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin ayrıntılar yakın zaman içinde ilgili bakanlık tarafından ilan edilecek. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.