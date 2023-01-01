İşte ÖTV'siz Cep Telefonu Satışının Ayrıntıları

VERGİSİZ SATILACAK TELEFON VE BİLGİSAYARLARIN AYRINTILARI BELLİ OLDU Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgün eğitimde öğrenim gören gençlere, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." dedi. Erdoğan açıklamasında "Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, öte yandan "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." açıklamasında bulundu.