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Ünlü İsimlerin Daha Önce Hiç Görülmemiş Fotoğrafları...

Nostalji rüzgarına hazır olun!

  1. Günümüzde hala tekrarları izlenmeye devam eden Yeşilçam filmleri, şimdiki halleriyle tanıdığımız ünlü isimler, 70'lerin 80'lerin ve 90'ların modası ve daha niceleri... Çoğumuzun özlem duyduğu eski zamanlara ait birçok şeye sizin için derlediğimiz galeride yer verdik.

    Günümüzde hala tekrarları izlenmeye devam eden Yeşilçam filmleri, şimdiki halleriyle tanıdığımız ünlü isimler, 70'lerin 80'lerin ve 90'ların modası ve daha niceleri... Çoğumuzun özlem duyduğu eski zamanlara ait birçok şeye sizin için derlediğimiz galeride yer verdik.

  2. Siz de geçmişe hasret duyuyor ve her şey eskiden güzeldi diyorsanız, hazırsanız sizi şöyle alalım. İşte sizin için "Eski Günler" adlı sayfadan derlediğimiz nostaljik kareler...

    Siz de geçmişe hasret duyuyor ve her şey eskiden güzeldi diyorsanız, hazırsanız sizi şöyle alalım. İşte sizin için "Eski Günler" adlı sayfadan derlediğimiz nostaljik kareler...

  3. Haftsonu kahvaltısını evinde yapan Ayhan Işık (1973)

    Haftsonu kahvaltısını evinde yapan Ayhan Işık (1973)

  4. Erol Taş'ın kahvesinde toplanan yeşilçamın karakter oyuncularının son demleri (1989)

    Erol Taş'ın kahvesinde toplanan yeşilçamın karakter oyuncularının son demleri (1989)

  5. Yurdum sanatçıları... Ceylan, Mustafa Topaloğlu ve Mahsun Kırmızıgül. Yıl kaç acaba; Büyük ihtimal 90'lardır!

    Yurdum sanatçıları... Ceylan, Mustafa Topaloğlu ve Mahsun Kırmızıgül. Yıl kaç acaba; Büyük ihtimal 90'lardır!

  6. Cihangir, Susam Sokağı (İstanbul) 1976 - 2023

    Cihangir, Susam Sokağı (İstanbul) 1976 - 2023

  7. Ölüme Koşanlar: Kadir İnanır, Erol Taş, Atilla Ergin (1973)

    Ölüme Koşanlar: Kadir İnanır, Erol Taş, Atilla Ergin (1973)

  8. Demek ki canlı yayın dedikleri böyle bir şey (Sakar Şakir)

    Demek ki canlı yayın dedikleri böyle bir şey (Sakar Şakir)

  9. Neşe Karaböcek ve geçtiğimiz yıllarda kaybettiği oğlu Hasan Ali

    Neşe Karaböcek ve geçtiğimiz yıllarda kaybettiği oğlu Hasan Ali

  10. 70'li yıllarda caddelerde esen ankesörlü telefon modası

    70'li yıllarda caddelerde esen ankesörlü telefon modası

  11. Filiz Akın film setinden

    Filiz Akın film setinden

  12. Yeşilçam'ın En Bıçkın İkilisi Sadri Alışık ve Ayhan Işık

    Yeşilçam'ın En Bıçkın İkilisi Sadri Alışık ve Ayhan Işık

  13. Yalancı Yarim setinden kare (1973)

    Yalancı Yarim setinden kare (1973)

  14. Bizim Aile, isteme sahnesinden usta oyuncular Münir Özkul ve Adile Naşit

    Bizim Aile, isteme sahnesinden usta oyuncular Münir Özkul ve Adile Naşit