Ünlü İsimlerin Daha Önce Hiç Görülmemiş Fotoğrafları...
Nostalji rüzgarına hazır olun!
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Günümüzde hala tekrarları izlenmeye devam eden Yeşilçam filmleri, şimdiki halleriyle tanıdığımız ünlü isimler, 70'lerin 80'lerin ve 90'ların modası ve daha niceleri... Çoğumuzun özlem duyduğu eski zamanlara ait birçok şeye sizin için derlediğimiz galeride yer verdik.
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Siz de geçmişe hasret duyuyor ve her şey eskiden güzeldi diyorsanız, hazırsanız sizi şöyle alalım. İşte sizin için "Eski Günler" adlı sayfadan derlediğimiz nostaljik kareler...
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Haftsonu kahvaltısını evinde yapan Ayhan Işık (1973)
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Erol Taş'ın kahvesinde toplanan yeşilçamın karakter oyuncularının son demleri (1989)
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Yurdum sanatçıları... Ceylan, Mustafa Topaloğlu ve Mahsun Kırmızıgül. Yıl kaç acaba; Büyük ihtimal 90'lardır!
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Cihangir, Susam Sokağı (İstanbul) 1976 - 2023
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Ölüme Koşanlar: Kadir İnanır, Erol Taş, Atilla Ergin (1973)
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Demek ki canlı yayın dedikleri böyle bir şey (Sakar Şakir)
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Neşe Karaböcek ve geçtiğimiz yıllarda kaybettiği oğlu Hasan Ali
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70'li yıllarda caddelerde esen ankesörlü telefon modası
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Filiz Akın film setinden
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Yeşilçam'ın En Bıçkın İkilisi Sadri Alışık ve Ayhan Işık
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Yalancı Yarim setinden kare (1973)
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Bizim Aile, isteme sahnesinden usta oyuncular Münir Özkul ve Adile Naşit