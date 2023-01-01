Sultangazi'de Tacizciye Meydan Dayağı
İstanbul Sultangazi'de yolda yürüyen bir kadının cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çeken kişiyi çevredekiler yakaladı. Mahalle sakinleri tarafından dövülen şüpheli tutuklandı.
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Olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi ara sokakta yürüyerek evine giden genç kadının cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çekmeye başladı.
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Çevredekiler durumu fark edince Alican A.'nın yanına geldi. Genç kadını durumdan haberdar eden vatandaşlar, Alican A.'yı dövmeye başladı.
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Mahalle sakinleri tarafından dövülen Alican A., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Genç kadın polis merkezi amirliğine giderek Alican A.'dan şikayetçi oldu.
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TELEFONUNDA BAŞKA KADINLARA AİT FOTOĞRAFLAR DA ÇIKTI Alican A.'nın cep telefonunu inceleyen polis, telefonda başka kadınlara ait gizlice çekilmiş fotoğraflar olduğunu tespit etti.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Alican A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.