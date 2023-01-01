Sultangazi'de Tacizciye Meydan Dayağı

TELEFONUNDA BAŞKA KADINLARA AİT FOTOĞRAFLAR DA ÇIKTI Alican A.'nın cep telefonunu inceleyen polis, telefonda başka kadınlara ait gizlice çekilmiş fotoğraflar olduğunu tespit etti.

Mahalle sakinleri tarafından dövülen Alican A., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi ara sokakta yürüyerek evine giden genç kadının cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çekmeye başladı.

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