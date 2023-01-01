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Sultangazi'de Tacizciye Meydan Dayağı

İstanbul Sultangazi'de yolda yürüyen bir kadının cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çeken kişiyi çevredekiler yakaladı. Mahalle sakinleri tarafından dövülen şüpheli tutuklandı.

  1. Olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi ara sokakta yürüyerek evine giden genç kadının cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çekmeye başladı.

    Olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi ara sokakta yürüyerek evine giden genç kadının cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çekmeye başladı.

  2. Çevredekiler durumu fark edince Alican A.'nın yanına geldi. Genç kadını durumdan haberdar eden vatandaşlar, Alican A.'yı dövmeye başladı.

    Çevredekiler durumu fark edince Alican A.'nın yanına geldi. Genç kadını durumdan haberdar eden vatandaşlar, Alican A.'yı dövmeye başladı.

  3. Mahalle sakinleri tarafından dövülen Alican A., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Mahalle sakinleri tarafından dövülen Alican A., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

  4. Genç kadın polis merkezi amirliğine giderek Alican A.'dan şikayetçi oldu.

    Genç kadın polis merkezi amirliğine giderek Alican A.'dan şikayetçi oldu.

  5. TELEFONUNDA BAŞKA KADINLARA AİT FOTOĞRAFLAR DA ÇIKTI Alican A.'nın cep telefonunu inceleyen polis, telefonda başka kadınlara ait gizlice çekilmiş fotoğraflar olduğunu tespit etti.

    TELEFONUNDA BAŞKA KADINLARA AİT FOTOĞRAFLAR DA ÇIKTI Alican A.'nın cep telefonunu inceleyen polis, telefonda başka kadınlara ait gizlice çekilmiş fotoğraflar olduğunu tespit etti.

  6. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Alican A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Alican A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.