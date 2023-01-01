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Vücutta Biriken Pis Kanı Temizleyen Besinler

Damarlardaki kanı temizleyen besinler neler?

  1. Pis kan ne kadar erken temizlenirse ciddi sağlık sorunlarını önler, cilt güzelliğiniz bir o kadar artar ve kilo vermeniz kolay hale gelir. Tükettiğiniz anda damarlardaki pis kanı temizleyen, kalp krizi ve beraberinde getiren sağlık sorunlarını ortadan kaldıran besinleri sizlerle paylaşıyoruz.

    Pis kan ne kadar erken temizlenirse ciddi sağlık sorunlarını önler, cilt güzelliğiniz bir o kadar artar ve kilo vermeniz kolay hale gelir. Tükettiğiniz anda damarlardaki pis kanı temizleyen, kalp krizi ve beraberinde getiren sağlık sorunlarını ortadan kaldıran besinleri sizlerle paylaşıyoruz.

  2. Sağlıklı bir yaşam için beslenme alışkanlıklarının da sağlıklı olması şart. Ancak günümüzde fast food kültürü ve işlenmiş gıda tüketimi sağlıksız besinlere olan yönelimi artırmakta. Bu da kalp damarları başta olmak üzere pek çok sağlık sorununu tetiklemekte. Yapılan araştırmalara göre doğru besinler tüketildiğinde damar sağlığını korunmak mümkün. İşte damar sağlığını destekleyen ve damarları temizleyen bitkiler:

    Sağlıklı bir yaşam için beslenme alışkanlıklarının da sağlıklı olması şart. Ancak günümüzde fast food kültürü ve işlenmiş gıda tüketimi sağlıksız besinlere olan yönelimi artırmakta. Bu da kalp damarları başta olmak üzere pek çok sağlık sorununu tetiklemekte. Yapılan araştırmalara göre doğru besinler tüketildiğinde damar sağlığını korunmak mümkün. İşte damar sağlığını destekleyen ve damarları temizleyen bitkiler:

  3. SARIMSAK<br>Yapılan çalışmalar sarımsak tüketenlerde tüketmeyenlere göre daha az kalp ve damar hastalıklarının görüldüğünü gösteriyor. Sarımsağın faydalı içeriği sayesinde kanda bulunan fibrin ve plak yapılarının oluşumunu azaltıyor.

    SARIMSAK
    Yapılan çalışmalar sarımsak tüketenlerde tüketmeyenlere göre daha az kalp ve damar hastalıklarının görüldüğünü gösteriyor. Sarımsağın faydalı içeriği sayesinde kanda bulunan fibrin ve plak yapılarının oluşumunu azaltıyor.

  4. MELOCAN OTU (DİKEN UCU)<br>Kan temizleyici özelliği ile bilinen melocan otu vücuttaki toksin maddelerin atılmasını ve hücre hasarlarının giderilmesini sağlar.

    MELOCAN OTU (DİKEN UCU)
    Kan temizleyici özelliği ile bilinen melocan otu vücuttaki toksin maddelerin atılmasını ve hücre hasarlarının giderilmesini sağlar.

  5. ZERDEÇAL<br>Uzmanların da sıkça tavsiye ettiği zerdeçal damar sertleşmesinin en büyük nedenlerinden olan iltihaplanmayı azaltan 'curcumin' maddesini içerir. Bu sayede damarda yağ birikimini yaklaşık %26 oranında azaltıyor.

    ZERDEÇAL
    Uzmanların da sıkça tavsiye ettiği zerdeçal damar sertleşmesinin en büyük nedenlerinden olan iltihaplanmayı azaltan 'curcumin' maddesini içerir. Bu sayede damarda yağ birikimini yaklaşık %26 oranında azaltıyor.

  6. KİŞNİŞ<br>Kanı temizleyen kişniş kalp ve damarlardaki hasarları iyileştirir. Ayrıca damar sertliğini önler ve yağ depolanmasını engeller.

    KİŞNİŞ
    Kanı temizleyen kişniş kalp ve damarlardaki hasarları iyileştirir. Ayrıca damar sertliğini önler ve yağ depolanmasını engeller.

  7. CEVİZ VEYA CEVİZ YAĞI<br>Damarları temizleyen ceviz, tüketildiği an etkisini göstermeye başlıyor. Kalp sağlığı için önemli faydalar sağlayan ceviz, kan damarlarını hizalıyor ve damarların esnekliğinde önemli bir rol oynuyor.

    CEVİZ VEYA CEVİZ YAĞI
    Damarları temizleyen ceviz, tüketildiği an etkisini göstermeye başlıyor. Kalp sağlığı için önemli faydalar sağlayan ceviz, kan damarlarını hizalıyor ve damarların esnekliğinde önemli bir rol oynuyor.

  8. Yapılan araştırmalar sonucu cevizin vücuda etkisi ortaya konuldu. Çalışmada bir avuç ceviz yiyen kişilerin yaklaşık 4 saat sonra kan damarlarının esnekliğinde ve kolesterol seviyelerinde kan akışına yardımcı olacak düzeyde gelişme kaydedildi.

    Yapılan araştırmalar sonucu cevizin vücuda etkisi ortaya konuldu. Çalışmada bir avuç ceviz yiyen kişilerin yaklaşık 4 saat sonra kan damarlarının esnekliğinde ve kolesterol seviyelerinde kan akışına yardımcı olacak düzeyde gelişme kaydedildi.

  9. ACAİ ÜZÜM <br>Kolesterolü düşürme özelliği ile ön plana çıkan acai üzümü kan akışını dengeler. Kalp için çok faydalıdır.

    ACAİ ÜZÜM
    Kolesterolü düşürme özelliği ile ön plana çıkan acai üzümü kan akışını dengeler. Kalp için çok faydalıdır.

  10. KARAHİNDİBA <br>Karahindiba, sindirim sistemini toksinlerden temizleyen sebzelerin başında geliyor. Kandaki toksinleri temizler ayrıca karaciğer hastalıklarına karşı kalkan olur.

    KARAHİNDİBA
    Karahindiba, sindirim sistemini toksinlerden temizleyen sebzelerin başında geliyor. Kandaki toksinleri temizler ayrıca karaciğer hastalıklarına karşı kalkan olur.

  11. Geçtiğimiz on yılda kalp sorunu ve baskı, kolesterol, ateroskleroz gibi problemleri yaşayanların sayısı arttı. Bunların nedeni sağlıksız beslenme ve hareketsizlik. Ani kalp krizi, felç gibi yaşamı tehdit eden sorunlara yol açan yüksek kolesterol seviyelerini kontrol altında tutmak ise yaşamınızı kurtarabilir. işte tıkanmış damarları açan elma yöntemi...

    Geçtiğimiz on yılda kalp sorunu ve baskı, kolesterol, ateroskleroz gibi problemleri yaşayanların sayısı arttı. Bunların nedeni sağlıksız beslenme ve hareketsizlik. Ani kalp krizi, felç gibi yaşamı tehdit eden sorunlara yol açan yüksek kolesterol seviyelerini kontrol altında tutmak ise yaşamınızı kurtarabilir. işte tıkanmış damarları açan elma yöntemi...

  12. Damar tıkanıklığı, bir kan damarının genellikle damar sertliği ya da bir pıhtı nedeniyle tıkanmasıdır. Tıkanıklığa neden olan pıhtı, sıklıkla damarlarda aterosklerotik plaklar nedeniyle daralmış bölgelerde gelişir.

    Damar tıkanıklığı, bir kan damarının genellikle damar sertliği ya da bir pıhtı nedeniyle tıkanmasıdır. Tıkanıklığa neden olan pıhtı, sıklıkla damarlarda aterosklerotik plaklar nedeniyle daralmış bölgelerde gelişir.

  13. Damarlarda tıkanıklık oluşumunda en önemli faktör, damarların esneklik ve iç yüzeylerindeki pürüzsüzlüğün kaybına neden olan aterosklerozdur. Damar sertliği olarak da bilinen ateroskleroz gelişimini tetikleyen çeşitli faktörler vardır. Bu faktörlerden bazıları; <br> Aşırı kilolu olmak, <br> Sigara kullanımı, <br> Hipertansiyon, <br> Hiperkolesterolemi, <br> Diyabet, <br> Hareketsiz yaşam tarzı, <br> Doymuş ve trans yağlar açısından zengin sağlıksız beslenme şekli, <br> Ailede ateroskleroz öyküsü, <br> İleri yaş olarak sıralanabilir.

    Damarlarda tıkanıklık oluşumunda en önemli faktör, damarların esneklik ve iç yüzeylerindeki pürüzsüzlüğün kaybına neden olan aterosklerozdur. Damar sertliği olarak da bilinen ateroskleroz gelişimini tetikleyen çeşitli faktörler vardır. Bu faktörlerden bazıları;
    Aşırı kilolu olmak,
    Sigara kullanımı,
    Hipertansiyon,
    Hiperkolesterolemi,
    Diyabet,
    Hareketsiz yaşam tarzı,
    Doymuş ve trans yağlar açısından zengin sağlıksız beslenme şekli,
    Ailede ateroskleroz öyküsü,
    İleri yaş olarak sıralanabilir.