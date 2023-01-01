Çocuklar Duymasın'da Oynamıştı, Parkta Ölü Bulundu!
Çocuklar Duymasın'da oynamıştı, parkta ölü bulundu!
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İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu hayatını kaybetti. Fettahoğlu'nun cenazesi Beyoğlu'nda bir parkta bulundu. Öte yandan Seda Fettahoğlu'nun ölümünden günler önce sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti. Seda Fettahoğlu kimdir?
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Kanlı Nigar, Çalıkuşu ve Çocuklar Duymasın gibi başarılı dizilerde rol alan Seda Fettahoğlu, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir parkta ölü olarak bulundu.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cesedini buldu.
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Yapılan incelemede yaşamına son verdiği tahmin edilen kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu olduğu anlaşıldı.
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İstanbul Şehir Tiyatrosu hesabından yapılan açıklamada, 'Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız, Seda Fettahoğlu?nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun.' mesajı paylaşıldı.
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Ölmeden önce dikkat çeken paylaşım
44 yaşındaki oyuncunun 24 Eylül pazar günü yaptığı paylaşımın altına, 'Yaşamı sev bedeni koru' notu dikkat çekti.
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"Silahı yeni almış, kafasına ateş etmiş"
Ömer Avni Mahallesi Muhtarı Ayşen Bingöl, ?Saat 10.00 gibi bir ambulans geçti, onu gördüm. Sonra mahallenin whatsapp grubunda bir komşumuz, mahalledeki parkta bir hanımın kendini vurduğunu yazdı. Ben de koşarak geldim, polislere ne olduğunu sordum. 1979 doğumlu bir hanımın kafasına silahla ateş ettiğini ve vefat ettiğini ilettiler. Sonra yine mahalle grubunda kişinin bir oyuncu olduğunu yazdılar. Ben de öylece öğrenmiş oldum. Benim mahallemde ikamet etmiyor. Hanımefendi dışarıdan gelmiş. Yine komşulardan öğrendiğim kadarıyla, silahı yeni almış, gelmiş burada oturmuş ve maalesef kafasına ateş etmiş? dedi.
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"İntihar diye duyduk"
Olayın yaşandığı yere yakın bir yerde çalıştığını söyleyen Tuğrul Yüksel isimli vatandaş ise, ?Ambulansları ve polisleri görünce bu tarafa geldim. Kendini vurmuş diye duyduk, intihar diye duyduk. Kim olduğunu öğrenemedik, sanatçı diye duyduk. Polisler de bizi buraya yaklaştırmadı zaten. Biz de uzaktan baktık? diye konuştu.
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Seda Fettahoğlu Kimdir?
Seda Fettahoğlu, 1979 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu.
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İngilizce bilen Seda Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.
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Başarılı isim son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil oldu. Seda Fettahoğlu dizide canlandırdığı "Sultan" karakteriyle, Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı. Mesleki Çalışmalar, Oynadığı veya Yönettiği Oyunlar:
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?Surname 2010?, ''İşgal Altındaki Masallar'' 2010, ?Bakhalar? 2010, ?Mefisto? 2009, ?Numan Nokta Net? 2009, ''Sokak Kedileri'' 2008, ?Kırmızı Pazartesi? 2008, ?Ceza Kanunu? 2007, ?Kanlı Nigar? 2006, ?Çalıkuşu? 2004, ''Küçük Nasreddin'' 2004, ?Midas?ın Kulakları? 2003.