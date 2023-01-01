Çocuklar Duymasın'da oynamıştı, parkta ölü bulundu!

'Virüs artık solunum yolu enfeksiyonları formuna doğru dönmekte'
'Virüs artık solunum yolu enfeksiyonları formuna doğru dönmekte'
Bahçelievler'deki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Bahçelievler'deki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Deprem yardımlarını evine götüren polis müdürü tahliye edildi
Deprem yardımlarını evine götüren polis müdürü tahliye edildi
Kavala ve Atalay'ın cezalarını Yargıtay onadı
Kavala ve Atalay'ın cezalarını Yargıtay onadı
Bakan Koca'dan çocuklarda başlayan 'solunum yolu enfeksiyonu' açıklaması
Bakan Koca'dan çocuklarda başlayan 'solunum yolu enfeksiyonu' açıklaması
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü imzalandı
Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü imzalandı
AYM'nin Can Atalay başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
AYM'nin Can Atalay başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
'THE' Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda 11 üniversite ilk 1000'de
'THE' Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda 11 üniversite ilk 1000'de
Zabıt Katibi alımı yapılacak mı? Bakan Tunç yanıtladı
Zabıt Katibi alımı yapılacak mı? Bakan Tunç yanıtladı
Eksik hizmet veren 3 gaz dağıtım şirketine kayyum
Eksik hizmet veren 3 gaz dağıtım şirketine kayyum
Deprem sonrası Türkiye'ye nefes aldıracak model: Şehirler Anadolu'ya yayılacak
Deprem sonrası Türkiye'ye nefes aldıracak model: Şehirler Anadolu'ya yayılacak
Bakan Tunç'tan AİHM'in 'ByLock' kararına ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan AİHM'in 'ByLock' kararına ilişkin açıklama
AYM, ek MTV'nin iptal istemini reddetti: Gerekçe 'deprem'
AYM, ek MTV'nin iptal istemini reddetti: Gerekçe 'deprem'
Etlik Şehir Hastanesi, 1 yılda 5 milyondan fazla hastaya hizmet sundu
Etlik Şehir Hastanesi, 1 yılda 5 milyondan fazla hastaya hizmet sundu
'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş süresi uzatıldı
'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş süresi uzatıldı
Başörtülü depremzede öğrencinin kaydını yapmayan okul müdürüne para cezası
Başörtülü depremzede öğrencinin kaydını yapmayan okul müdürüne para cezası
Adliye emanetinden 6 kilo kokain çalındı: 3'ü memur 5 tutuklama
Adliye emanetinden 6 kilo kokain çalındı: 3'ü memur 5 tutuklama
53 Kanun teklifi verildi... 250 bin staj ve çıraklık mağduru çözüm bekliyor
53 Kanun teklifi verildi... 250 bin staj ve çıraklık mağduru çözüm bekliyor
AK Parti, ekim ayı başında Meclis'te 'anayasa' trafiğini başlatacak
AK Parti, ekim ayı başında Meclis'te 'anayasa' trafiğini başlatacak
BOTAŞ Genel Müdürü emeklilik kararı aldı
BOTAŞ Genel Müdürü emeklilik kararı aldı
Türkiye'nin e-Devlet'i çoğu Avrupa ülkesini geçti
Türkiye'nin e-Devlet'i çoğu Avrupa ülkesini geçti
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi
Yuvayı devlet baba kuracak! Evlenecek gençlere faizsiz kredi
Yuvayı devlet baba kuracak! Evlenecek gençlere faizsiz kredi
Bir Türk takıntısı! Boyalı ve değişeni olan aracın değeri düşmez
Bir Türk takıntısı! Boyalı ve değişeni olan aracın değeri düşmez
Gençlere indirim rekabeti: Teknoloji şirketleri fiyat kıracak
Gençlere indirim rekabeti: Teknoloji şirketleri fiyat kıracak
'Faizsiz finansa' büyük ilgi
'Faizsiz finansa' büyük ilgi
Türkiye'nin en büyük kamu şirketi EÜAŞ oldu
Türkiye'nin en büyük kamu şirketi EÜAŞ oldu
Dünya Üniversiteleri Sıralamasında en iyi devlet üniversitesi ODTÜ oldu
Dünya Üniversiteleri Sıralamasında en iyi devlet üniversitesi ODTÜ oldu
Kamyonetle öğretmen servisi kaza yaptı: 9'u öğretmen 12 kişi yaralandı
Kamyonetle öğretmen servisi kaza yaptı: 9'u öğretmen 12 kişi yaralandı

Çocuklar Duymasın'da Oynamıştı, Parkta Ölü Bulundu!

Çocuklar Duymasın'da oynamıştı, parkta ölü bulundu!

  1. İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu hayatını kaybetti. Fettahoğlu'nun cenazesi Beyoğlu'nda bir parkta bulundu. Öte yandan Seda Fettahoğlu'nun ölümünden günler önce sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti. Seda Fettahoğlu kimdir?

    İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu hayatını kaybetti. Fettahoğlu'nun cenazesi Beyoğlu'nda bir parkta bulundu. Öte yandan Seda Fettahoğlu'nun ölümünden günler önce sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti. Seda Fettahoğlu kimdir?

  2. Kanlı Nigar, Çalıkuşu ve Çocuklar Duymasın gibi başarılı dizilerde rol alan Seda Fettahoğlu, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir parkta ölü olarak bulundu.

    Kanlı Nigar, Çalıkuşu ve Çocuklar Duymasın gibi başarılı dizilerde rol alan Seda Fettahoğlu, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir parkta ölü olarak bulundu.

  3. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cesedini buldu.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cesedini buldu.

  4. Yapılan incelemede yaşamına son verdiği tahmin edilen kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu olduğu anlaşıldı.

    Yapılan incelemede yaşamına son verdiği tahmin edilen kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu olduğu anlaşıldı.

  5. İstanbul Şehir Tiyatrosu hesabından yapılan açıklamada, 'Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız, Seda Fettahoğlu?nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun.' mesajı paylaşıldı.

    İstanbul Şehir Tiyatrosu hesabından yapılan açıklamada, 'Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız, Seda Fettahoğlu?nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun.' mesajı paylaşıldı.

  6. Ölmeden önce dikkat çeken paylaşım<br> 44 yaşındaki oyuncunun 24 Eylül pazar günü yaptığı paylaşımın altına, 'Yaşamı sev bedeni koru' notu dikkat çekti.

    Ölmeden önce dikkat çeken paylaşım
    44 yaşındaki oyuncunun 24 Eylül pazar günü yaptığı paylaşımın altına, 'Yaşamı sev bedeni koru' notu dikkat çekti.

  7. "Silahı yeni almış, kafasına ateş etmiş"<p> Ömer Avni Mahallesi Muhtarı Ayşen Bingöl, ?Saat 10.00 gibi bir ambulans geçti, onu gördüm. Sonra mahallenin whatsapp grubunda bir komşumuz, mahalledeki parkta bir hanımın kendini vurduğunu yazdı. Ben de koşarak geldim, polislere ne olduğunu sordum. 1979 doğumlu bir hanımın kafasına silahla ateş ettiğini ve vefat ettiğini ilettiler. Sonra yine mahalle grubunda kişinin bir oyuncu olduğunu yazdılar. Ben de öylece öğrenmiş oldum. Benim mahallemde ikamet etmiyor. Hanımefendi dışarıdan gelmiş. Yine komşulardan öğrendiğim kadarıyla, silahı yeni almış, gelmiş burada oturmuş ve maalesef kafasına ateş etmiş? dedi.

    "Silahı yeni almış, kafasına ateş etmiş"

    Ömer Avni Mahallesi Muhtarı Ayşen Bingöl, ?Saat 10.00 gibi bir ambulans geçti, onu gördüm. Sonra mahallenin whatsapp grubunda bir komşumuz, mahalledeki parkta bir hanımın kendini vurduğunu yazdı. Ben de koşarak geldim, polislere ne olduğunu sordum. 1979 doğumlu bir hanımın kafasına silahla ateş ettiğini ve vefat ettiğini ilettiler. Sonra yine mahalle grubunda kişinin bir oyuncu olduğunu yazdılar. Ben de öylece öğrenmiş oldum. Benim mahallemde ikamet etmiyor. Hanımefendi dışarıdan gelmiş. Yine komşulardan öğrendiğim kadarıyla, silahı yeni almış, gelmiş burada oturmuş ve maalesef kafasına ateş etmiş? dedi.

  8. "İntihar diye duyduk" <p> Olayın yaşandığı yere yakın bir yerde çalıştığını söyleyen Tuğrul Yüksel isimli vatandaş ise, ?Ambulansları ve polisleri görünce bu tarafa geldim. Kendini vurmuş diye duyduk, intihar diye duyduk. Kim olduğunu öğrenemedik, sanatçı diye duyduk. Polisler de bizi buraya yaklaştırmadı zaten. Biz de uzaktan baktık? diye konuştu.

    "İntihar diye duyduk"

    Olayın yaşandığı yere yakın bir yerde çalıştığını söyleyen Tuğrul Yüksel isimli vatandaş ise, ?Ambulansları ve polisleri görünce bu tarafa geldim. Kendini vurmuş diye duyduk, intihar diye duyduk. Kim olduğunu öğrenemedik, sanatçı diye duyduk. Polisler de bizi buraya yaklaştırmadı zaten. Biz de uzaktan baktık? diye konuştu.

  9. Seda Fettahoğlu Kimdir?<br> Seda Fettahoğlu, 1979 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu.

    Seda Fettahoğlu Kimdir?
    Seda Fettahoğlu, 1979 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu.

  10. İngilizce bilen Seda Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.

    İngilizce bilen Seda Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.

  11. Başarılı isim son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil oldu. Seda Fettahoğlu dizide canlandırdığı "Sultan" karakteriyle, Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı. Mesleki Çalışmalar, Oynadığı veya Yönettiği Oyunlar:

    Başarılı isim son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil oldu. Seda Fettahoğlu dizide canlandırdığı "Sultan" karakteriyle, Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı. Mesleki Çalışmalar, Oynadığı veya Yönettiği Oyunlar:

  12. ?Surname 2010?, ''İşgal Altındaki Masallar'' 2010, ?Bakhalar? 2010, ?Mefisto? 2009, ?Numan Nokta Net? 2009, ''Sokak Kedileri'' 2008, ?Kırmızı Pazartesi? 2008, ?Ceza Kanunu? 2007, ?Kanlı Nigar? 2006, ?Çalıkuşu? 2004, ''Küçük Nasreddin'' 2004, ?Midas?ın Kulakları? 2003.

    ?Surname 2010?, ''İşgal Altındaki Masallar'' 2010, ?Bakhalar? 2010, ?Mefisto? 2009, ?Numan Nokta Net? 2009, ''Sokak Kedileri'' 2008, ?Kırmızı Pazartesi? 2008, ?Ceza Kanunu? 2007, ?Kanlı Nigar? 2006, ?Çalıkuşu? 2004, ''Küçük Nasreddin'' 2004, ?Midas?ın Kulakları? 2003.