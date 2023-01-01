10 Dakikalık Sağanak Yağış Yolları Göle Çevirdi
Aydın?ın Kuşadası ilçesinde 10 dakika süren sağanak yağış yolları göle çevirirken, araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
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Meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından Kuşadası?nda gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.
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İlçe merkezinde bir anda bastıran sağanak yağış 10 dakikada yolları göle çevirdi.
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Özellikle Türkmen Mahallesi ve sahil bandındaki yollar göle döndü. Bazı vatandaşlar kapanan rögar kapaklarını elleriyle açmaya çalıştı.
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Göle dönen yollarda ise araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti.
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Belediye ekipleri ise sağanak yağışın ardından göle dönen yollarda çalışma başlattı. Yağışlı havanın önümüzdeki günlerde aralıklarla etkili olması bekleniyor.