10 Dakikalık Sağanak Yağış Yolları Göle Çevirdi

Belediye ekipleri ise sağanak yağışın ardından göle dönen yollarda çalışma başlattı. Yağışlı havanın önümüzdeki günlerde aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Özellikle Türkmen Mahallesi ve sahil bandındaki yollar göle döndü. Bazı vatandaşlar kapanan rögar kapaklarını elleriyle açmaya çalıştı.

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