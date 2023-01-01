Antalya?Da Tatil Sezonu Sürüyor
Hava 29, deniz suyu 28 derece
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Turizm kenti Antalya?da güneşli hava etkisini yitirmedi, tatil sezonu uzadı.
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Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 28 derece kaydedildiği şehirde, kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler Konyaaltı, Sarısu ve Lara plajlarında yoğunluk oluşturdu.
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Nem oranının yüzde 78?e ulaştığı bölgede bazı tatilciler serinlemek için denize girdi, bazıları da plaj şemsiyelerinin altında vakit geçirdi, çocuklarıyla kumsalda oynadı.
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Konyaaltı sahilinde bir grup genç, tehlikeli olmasına rağmen kayalıklardan denize atlayarak eğlendi
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