Antalya?Da Tatil Sezonu Sürüyor

Konyaaltı sahilinde bir grup genç, tehlikeli olmasına rağmen kayalıklardan denize atlayarak eğlendi

Nem oranının yüzde 78?e ulaştığı bölgede bazı tatilciler serinlemek için denize girdi, bazıları da plaj şemsiyelerinin altında vakit geçirdi, çocuklarıyla kumsalda oynadı.

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 28 derece kaydedildiği şehirde, kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler Konyaaltı, Sarısu ve Lara plajlarında yoğunluk oluşturdu.

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