Kurtlar Vadisi Geri Mi Dönüyor?
Kurtlar Vadisi'nin yıldızından bomba açıklama!
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Bir döneme damga vuran "Kurtlar Vadisi" dizisinde Polat Alemdar'ın en güvendiği isimlerden birisini oynayan Cahit Kayaoğlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Değişimiyle görenleri şaşkına çeviren ünlü oyuncu, "Kurtlar Vadisi ekrana geri dönüyor" haberleri hakkında ilk kez konuştu.
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Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından biri olarak hafızalarda yer edinen "Kurtlar Vadisi", ekranda olduğu dönemde reyting rekorları kırdı.
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Sürükleyici konusu ve yıldız oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen yapımda rol alan oyuncuların değişimi sık sık gündeme geliyor.
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"Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde Polat Alemdar'a yakınlığıyla bilinen "Cahit Kaya" karakterini oynayan Cahit Kayaoğlu uzun zamandır ortalıkta yoktu. Geçtiğimiz günlerde görüntülenen ünlü isim, değişen görüntüsüyle herkesi hayrete düşürdü.
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Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Kayaoğlu, iş toplantısına geldiğini ve hayatında her şeyin yolunda gittiğini belirtti.
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"Kurtlar Vadisi ekrana geri dönüyor" haberleri hakkında konuşan ünlü oyuncu, "Henüz kesin bir durum yok, bana gelen bir şey de yok.
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İnsanlar istiyor, seviyor projeyi. Ben de isterim tabii ki de bakalım hayırlısı olsun" dedi.
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İşte, ünlü oyuncunun son hali...