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Böbrek Taşına Neden Olan Besinler Neler?

Yuttuğunuz anda börekte taşa dönüyor

  1. Son araştırmalara göre uzmanlar bazı besinlerin böbrek taşına neden olduğunu ortaya çıkardı. Böbrek taşı, oldukça sancılı ve zorlu bir süreçtir. Böbrek taşına neden olan besinleri günlük beslenme rutininden çıkarmak gerekir. Peki, hangi besinler böbrek taşına neden oluyor. İşte böbrek taşına neden olan besinler...

    Son araştırmalara göre uzmanlar bazı besinlerin böbrek taşına neden olduğunu ortaya çıkardı. Böbrek taşı, oldukça sancılı ve zorlu bir süreçtir. Böbrek taşına neden olan besinleri günlük beslenme rutininden çıkarmak gerekir. Peki, hangi besinler böbrek taşına neden oluyor. İşte böbrek taşına neden olan besinler...

  2. Gece saatlerinde şiddetli sancılarla uykudan uyandıran böbrek taşı sorunu kimi zaman hayatı kabusa çeviriyor. Bu sorunla başa çıkan kimselerin ise denemediği yol kalmıyor.

    Gece saatlerinde şiddetli sancılarla uykudan uyandıran böbrek taşı sorunu kimi zaman hayatı kabusa çeviriyor. Bu sorunla başa çıkan kimselerin ise denemediği yol kalmıyor.

  3. Halk arasında ?idrar yollarından kum dökme? olarak bilinen böbrek taşı, vücuda fazla miktarda alınan tuz, şeker ve asitli gıdalar böbrekler tarafından süzülmediği için olduğu yere yapışmasıyla ortaya çıkıyor.

    Halk arasında ?idrar yollarından kum dökme? olarak bilinen böbrek taşı, vücuda fazla miktarda alınan tuz, şeker ve asitli gıdalar böbrekler tarafından süzülmediği için olduğu yere yapışmasıyla ortaya çıkıyor.

  4. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, fazla kilolar, yeterli miktarda sıvı alınmaması ve aşırı tuz tüketimi böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlayan önemli faktörler olarak tanımlanıyor. Erkeklerin %12?sinde, kadınların ise %6?sında görülen böbrek taşları, tedavi edilmediğinde böbrek fonksiyonlarını bozarak yaşamı tehdit edebiliyor.

    Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, fazla kilolar, yeterli miktarda sıvı alınmaması ve aşırı tuz tüketimi böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlayan önemli faktörler olarak tanımlanıyor. Erkeklerin %12?sinde, kadınların ise %6?sında görülen böbrek taşları, tedavi edilmediğinde böbrek fonksiyonlarını bozarak yaşamı tehdit edebiliyor.

  5. Peki, hangi besinler fazla tüketildiğinde böbrek taşı yapıyor? İşte ayrıntılar...

    Peki, hangi besinler fazla tüketildiğinde böbrek taşı yapıyor? İşte ayrıntılar...

  6. OKSALAT İÇEREN BESİNLER: Oksalat, böbrek taşlarının ana bileşenlerinden biridir.

    OKSALAT İÇEREN BESİNLER: Oksalat, böbrek taşlarının ana bileşenlerinden biridir.

  7. Yüksek oksalat içeren besinler, taş oluşum riskini artırabilir.

    Yüksek oksalat içeren besinler, taş oluşum riskini artırabilir.

  8. Örneğin; ıspanak, pancar, kakao, çikolata gibi besinlerde yüksek oksalat bulunabilir.

    Örneğin; ıspanak, pancar, kakao, çikolata gibi besinlerde yüksek oksalat bulunabilir.

  9. HAYVANSAL PROTEİN:

    HAYVANSAL PROTEİN:

  10. Aşırı hayvansal protein alımı, idrarda kalsiyum, ürik asit ve oksalat düzeylerini artırabilir. Bu da böbrek taşı oluşum riskini artırabilir.

    Aşırı hayvansal protein alımı, idrarda kalsiyum, ürik asit ve oksalat düzeylerini artırabilir. Bu da böbrek taşı oluşum riskini artırabilir.

  11. TUZ:<br>Yüksek tuzlu bir diyet, idrarda kalsiyum düzeyini artırabilir ve böbrek taşı oluşumunu teşvik edebilir.

    TUZ:
    Yüksek tuzlu bir diyet, idrarda kalsiyum düzeyini artırabilir ve böbrek taşı oluşumunu teşvik edebilir.

  12. ŞEKERLİ İÇECEKLER:<br>Şekerli içecekler, yüksek fruktoz içeriği nedeniyle ürik asit seviyelerini artırabilir ve böbrek taşı riskini artırabilir.

    ŞEKERLİ İÇECEKLER:
    Şekerli içecekler, yüksek fruktoz içeriği nedeniyle ürik asit seviyelerini artırabilir ve böbrek taşı riskini artırabilir.

  13. C VİTAMİNİ TAKVİYELERİ:<br> Aşırı C vitamini alımı, idrarda oksalat birikimini artırabilir ve böbrek taşı riskini artırabilir.

    C VİTAMİNİ TAKVİYELERİ:
    Aşırı C vitamini alımı, idrarda oksalat birikimini artırabilir ve böbrek taşı riskini artırabilir.