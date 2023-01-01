Böbrek Taşına Neden Olan Besinler Neler?

Son araştırmalara göre uzmanlar bazı besinlerin böbrek taşına neden olduğunu ortaya çıkardı. Böbrek taşı, oldukça sancılı ve zorlu bir süreçtir. Böbrek taşına neden olan besinleri günlük beslenme rutininden çıkarmak gerekir. Peki, hangi besinler böbrek taşına neden oluyor. İşte böbrek taşına neden olan besinler...