Kızının Evliliğine Karşı Mı? İlk Defa Konuştu
Tuğçe Tayfur'un evliliğine karşı haberlerle gündem olmuştu! Necla Nazır ilk defa konuştu
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Geçtiğimiz günlerde yıldırım hızıyla evlenen Tuğçe Tayfur'un evliliğine annesi Necla Nazır'ın katılmaması gündem olmuştu. Evliliği onaylamadığı yönünde çıkan haberlerle ilgili ilk kez konuşan Nazır nikah süreciyle ilk kez konuştu.
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Eski nişanlısı ile ayrılmasından kısa bir süre sonra Muhammet Aydın ile nikah masasına oturan Tuğçe Tayfur nikah süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
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Isparta'da yaşayan bir aile dostlarının yanında nikah yapmalarını istediklerini ifade eden Tuğçe Tayfur aileleri kendilerinin çağırmadığını ifade etti. Tayfur, Isparta'daki bir köy evinde dünyaevine girdi.
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Çiftin nikahına ailelerin katılmaması ise evliliğe karşı oldukları yönünde dedikoduları beraberinde getirdi. Necla Nazır telefonla bağlandığı canlı yayında damadı ve kızına olan sevgisinden bahsetti.
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NECLA NAZIR'DAN AÇIKLAMA!
Necla Nazır, "Benim iki tane evladım orada. Allah böyle bir damat nasip etti Elhamdülillah. Ben hep şuna inanmıştım sevginin tüm duvarları yıkabileceğini düşünüyorum. Ben Rabbimin yarattığı her şeyi Allah rızası için sevdim. Çocuklarımı da Allah rızası için seviyorum. Onlar bana Rabbimin emaneti. Adı güzel Muhammet sürmeli gözlü oğlum. Annen seni seviyor." diyerek damadını sevdiğini ifade etti.
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