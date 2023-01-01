Kızının Evliliğine Karşı Mı? İlk Defa Konuştu

NECLA NAZIR'DAN AÇIKLAMA!

Necla Nazır, "Benim iki tane evladım orada. Allah böyle bir damat nasip etti Elhamdülillah. Ben hep şuna inanmıştım sevginin tüm duvarları yıkabileceğini düşünüyorum. Ben Rabbimin yarattığı her şeyi Allah rızası için sevdim. Çocuklarımı da Allah rızası için seviyorum. Onlar bana Rabbimin emaneti. Adı güzel Muhammet sürmeli gözlü oğlum. Annen seni seviyor." diyerek damadını sevdiğini ifade etti.