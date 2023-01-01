KYK Burs/Kredi Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?
2023/2024 KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?
-
2023-2024 KYK burs başvuruları için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci eğitim ve öğretim hayatlarına destek olması amacıyla KYK burs başvurusunda bulunacak.
-
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılki KYK burs ve kredi başvurularının da aynı dönemde içerisinde başlaması bekleniyor.
-
BURS BAŞVURUSU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ HAKKINDA Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
-
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.