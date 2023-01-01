İbn-İ Sina Faydalarını Saymakla Bitiremiyor!

Başhekim Ersin Mahmutluoğlu hayatını kaybetti
Başhekim Ersin Mahmutluoğlu hayatını kaybetti
Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımı ne zaman başlayacak?
Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımı ne zaman başlayacak?
Bakan Özhaseki'den yağış uyarısı
Bakan Özhaseki'den yağış uyarısı
2023/1. Dönem Bekçilik Sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
2023/1. Dönem Bekçilik Sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
Tarım ve Orman Bakanlığından çağrı: Tüm bakanlıklarda 'su verimliliği birimleri' kurulsun
Tarım ve Orman Bakanlığından çağrı: Tüm bakanlıklarda 'su verimliliği birimleri' kurulsun
Palandöken'den 'tabela' çağrısı: Standart oluşturulması gerekiyor
Palandöken'den 'tabela' çağrısı: Standart oluşturulması gerekiyor
Amasya'daki otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu
Amasya'daki otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu
'Boşanma davalarının yüzde 70'ini kadınlar açıyor'
'Boşanma davalarının yüzde 70'ini kadınlar açıyor'
Görme engelli halterci 47 yaşında öğretmen oldu
Görme engelli halterci 47 yaşında öğretmen oldu
İstanbullular dikkat! Valilik ve AKOM'dan 'aşırı yağış' uyarısı geldi
İstanbullular dikkat! Valilik ve AKOM'dan 'aşırı yağış' uyarısı geldi
Ekonomi yönetimini yılın son çeyreğinde yoğun bir ajanda bekliyor
Ekonomi yönetimini yılın son çeyreğinde yoğun bir ajanda bekliyor
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Meclis'te yeni yasama yılı yarın başlıyor
Meclis'te yeni yasama yılı yarın başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sanayi elektriğine yüzde 20 zam
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sanayi elektriğine yüzde 20 zam
Evlerde ödev savaşları başladı! İşte ödev krizini yönetmenin yolları
Evlerde ödev savaşları başladı! İşte ödev krizini yönetmenin yolları
Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü!
Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü!
Emekliye zam süreci hızlanıyor: 3 seçenek masada
Emekliye zam süreci hızlanıyor: 3 seçenek masada
Jandarma astsubay geliştirdi: Yerli zırh teknolojisi seri üretim aşamasında
Jandarma astsubay geliştirdi: Yerli zırh teknolojisi seri üretim aşamasında
Bakan Koca'dan 'darp edilen doktorun yoğun bakıma alınmasına' dair açıklama
Bakan Koca'dan 'darp edilen doktorun yoğun bakıma alınmasına' dair açıklama
AYM: İş yerinde bildiri dağıtılması nedeniyle işten çıkarılma hak ihlali
AYM: İş yerinde bildiri dağıtılması nedeniyle işten çıkarılma hak ihlali
Bakan Tunç'tan İsveç'e provokasyon tepkisi
Bakan Tunç'tan İsveç'e provokasyon tepkisi
Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
Ek MTV'nin ikinci taksiti kasım ayı sonuna kadar ödenecek
Ek MTV'nin ikinci taksiti kasım ayı sonuna kadar ödenecek
Bakan Tekin: Öğrencilerin sosyal etkinliklerini akademik başarılarına ilave edeceğiz
Bakan Tekin: Öğrencilerin sosyal etkinliklerini akademik başarılarına ilave edeceğiz
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
İki belediyeye rüşvet operasyonunda evlerden servet çıktı
İki belediyeye rüşvet operasyonunda evlerden servet çıktı
DGS ek yerleştirme tercihleri alınacak
DGS ek yerleştirme tercihleri alınacak
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Bir bakanlık daha 'Altın Portakal'dan desteğini çekti
Bir bakanlık daha 'Altın Portakal'dan desteğini çekti

İbn-İ Sina Faydalarını Saymakla Bitiremiyor!

İbn-i Sina yüzyıllar önce tarifini verdi!

  1. İbn-i Sina''nın yıllar önce Küçük Tıp Kanunu kitabında hastalıklar için verdiği özel tarifler günümüze ışık tutmayı sürdürüyor. Kuru incir ve zeytinyağının faydalarından dolayı kullanılması gerektiğini öneren İbn-i Sina bu karışımın tarifini kitabında ifade etti.

    İbn-i Sina''nın yıllar önce Küçük Tıp Kanunu kitabında hastalıklar için verdiği özel tarifler günümüze ışık tutmayı sürdürüyor. Kuru incir ve zeytinyağının faydalarından dolayı kullanılması gerektiğini öneren İbn-i Sina bu karışımın tarifini kitabında ifade etti.

  2. ZEYTİNYAĞLI İNCİRİN FAYDALARI NELERDİR? <p> -Karışım doğru şekilde yapılıp tüketildiğinde vücudun bağışıklık sistemini kanserli hücrelere karşı güçlendirir. Aynı zamanda kanserli hücrelerin oluşumunu önler.

    ZEYTİNYAĞLI İNCİRİN FAYDALARI NELERDİR?

    -Karışım doğru şekilde yapılıp tüketildiğinde vücudun bağışıklık sistemini kanserli hücrelere karşı güçlendirir. Aynı zamanda kanserli hücrelerin oluşumunu önler.

  3. -Hamile kalmayı kolaylaştırır

    -Hamile kalmayı kolaylaştırır

  4. -Lifli içeriğiyle incir, kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar.<BR>-Eklemleri korur. Eklemlerin sağlıklı bir şekilde hareket etmesine yardımcı olur.<BR>-Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olan kür, öksürük kesilmesine fayda sağlar, rahatlatır.

    -Lifli içeriğiyle incir, kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar.
    -Eklemleri korur. Eklemlerin sağlıklı bir şekilde hareket etmesine yardımcı olur.
    -Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olan kür, öksürük kesilmesine fayda sağlar, rahatlatır.

  5. -Kuru incir, içeriği mineral ve vitaminlerle kalp sağlığını korur ve güçlendirir.<BR>-B2 vitaminleri içeren kuru incir, zeytinyağı formülü hafızayı ve sinir sistemini güçlendirir.<BR>-Kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur.<BR>-Kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, zeytinyağı kürü kemik ve diş sağlığını kuvvetlendirir.

    -Kuru incir, içeriği mineral ve vitaminlerle kalp sağlığını korur ve güçlendirir.
    -B2 vitaminleri içeren kuru incir, zeytinyağı formülü hafızayı ve sinir sistemini güçlendirir.
    -Kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur.
    -Kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, zeytinyağı kürü kemik ve diş sağlığını kuvvetlendirir.

  6. -Metabolizma hızını yükselten kuru incir, zayıflamaya yardımcı olur.<BR>-Zengin lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler.<BR>-Kansızlık çekenlerin ya da çok üşüyenlerin incir yemeleri bu sıkıntılarının azalmasına yardımcı olabilir.<BR>-Kan şekerini düzenler: İncir, kan şekerinin yükselmesini önleyebilme özelliğine sahiptir.

    -Metabolizma hızını yükselten kuru incir, zayıflamaya yardımcı olur.
    -Zengin lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler.
    -Kansızlık çekenlerin ya da çok üşüyenlerin incir yemeleri bu sıkıntılarının azalmasına yardımcı olabilir.
    -Kan şekerini düzenler: İncir, kan şekerinin yükselmesini önleyebilme özelliğine sahiptir.

  7. ZEYTİNYAĞLI İNCİR KÜRÜ NASIL YAPILIR?<BR> Kurutulmuş incirde kalsiyum ve fosfor oranı yüksektir. Bu yüzden diş, kemik ve eklemler için çok yararlıdır. İncirdeki tüm vitaminler, proteinler ve mineraller hücrelerin yenilenmesini ve genç kalmayı sağlar.<p>Zeytinyağı ise birçok açıdan sağlıklı bir besindir. Ancak kuru incir ve zeytinyağından yapılan bu kür ile tüm bu faydaları iki katına çıkarabilirsiniz. Yapımı çok basit olan bu tarif için gereken malzemeler, doğal zeytinyağı ve kuru incirdir. Başka hiçbir katkı maddesine ihtiyaç yoktur. Evinizde dilediğiniz miktarda yapabilir ve aylarca tüketebilirsiniz.

    ZEYTİNYAĞLI İNCİR KÜRÜ NASIL YAPILIR?
    Kurutulmuş incirde kalsiyum ve fosfor oranı yüksektir. Bu yüzden diş, kemik ve eklemler için çok yararlıdır. İncirdeki tüm vitaminler, proteinler ve mineraller hücrelerin yenilenmesini ve genç kalmayı sağlar.

    Zeytinyağı ise birçok açıdan sağlıklı bir besindir. Ancak kuru incir ve zeytinyağından yapılan bu kür ile tüm bu faydaları iki katına çıkarabilirsiniz. Yapımı çok basit olan bu tarif için gereken malzemeler, doğal zeytinyağı ve kuru incirdir. Başka hiçbir katkı maddesine ihtiyaç yoktur. Evinizde dilediğiniz miktarda yapabilir ve aylarca tüketebilirsiniz.

  8. Öncelikle temiz bir kavanozun içine alabildiği kadar kuru inciri yerleştirmelisiniz. Daha sonra, soğuk sıkım organik zeytinyağını eklemelisiniz. Her tarafı yağladığınızdan emin olduktan sonra kavanozun kapağını sıkıca kapatmalısınız. Farklı tatlardan hoşlanıyorsanız, aroma vermesi için biraz baharat ekleyebilirsiniz. Tarçın, biberiye veya kekik bu karışımla oldukça uyumlu tatlara sahiptir.

    Öncelikle temiz bir kavanozun içine alabildiği kadar kuru inciri yerleştirmelisiniz. Daha sonra, soğuk sıkım organik zeytinyağını eklemelisiniz. Her tarafı yağladığınızdan emin olduktan sonra kavanozun kapağını sıkıca kapatmalısınız. Farklı tatlardan hoşlanıyorsanız, aroma vermesi için biraz baharat ekleyebilirsiniz. Tarçın, biberiye veya kekik bu karışımla oldukça uyumlu tatlara sahiptir.

  9. ZEYTİNYAĞI VE İNCİR KARIŞIMININ HAZIRLANIŞI<p> -Malzemeler<BR> 250-300 gr organik kuru incir<BR> Yarım litrelik cam kavanoz<BR> Saf zeytinyağı

    ZEYTİNYAĞI VE İNCİR KARIŞIMININ HAZIRLANIŞI

    -Malzemeler
    250-300 gr organik kuru incir
    Yarım litrelik cam kavanoz
    Saf zeytinyağı

  10. Yapılışı <p> İncirler yıkanır ve süzülür. Küçük parçalar halinde doğranır. Yarım litrelik cam kavanoza aldığı kadar doğranmış incirleri basılır. Üzerini geçecek kadar zeytinyağı doldurulur. Ağzını kapatılıp bu şekilde karanlık bir yerde 5 gün boyunca bekletilir. Sabahları aç karnına iki-üç parça tüketilir.

    Yapılışı

    İncirler yıkanır ve süzülür. Küçük parçalar halinde doğranır. Yarım litrelik cam kavanoza aldığı kadar doğranmış incirleri basılır. Üzerini geçecek kadar zeytinyağı doldurulur. Ağzını kapatılıp bu şekilde karanlık bir yerde 5 gün boyunca bekletilir. Sabahları aç karnına iki-üç parça tüketilir.