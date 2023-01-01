İbn-İ Sina Faydalarını Saymakla Bitiremiyor!

ZEYTİNYAĞLI İNCİR KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Kurutulmuş incirde kalsiyum ve fosfor oranı yüksektir. Bu yüzden diş, kemik ve eklemler için çok yararlıdır. İncirdeki tüm vitaminler, proteinler ve mineraller hücrelerin yenilenmesini ve genç kalmayı sağlar.

Zeytinyağı ise birçok açıdan sağlıklı bir besindir. Ancak kuru incir ve zeytinyağından yapılan bu kür ile tüm bu faydaları iki katına çıkarabilirsiniz. Yapımı çok basit olan bu tarif için gereken malzemeler, doğal zeytinyağı ve kuru incirdir. Başka hiçbir katkı maddesine ihtiyaç yoktur. Evinizde dilediğiniz miktarda yapabilir ve aylarca tüketebilirsiniz.