Bulaşık Makinesinde Oluşan Kötü Kokuyu Önleyen Yöntem!
Bulaşık makinesinde oluşan kötü kokuyu önleyen yöntem!
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Bulaşık makinesinde kullanıma ve zamana bağlı olarak kötü koku oluşabilir. Ayrıca bu problemin sebeplerinden bazıları; bulaşık makinesinin düzenli temizlenmemesi, filtrelerinin tıkanması ya da yanlış deterjan kullanımı olarak sayılabilir. Ancak bu problemin farklı nedenleri de olabilir.
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Bulaşık makinesinde oluşan kötü kokunun önlenmesinde bir besin yardımcı olabiliyor. Nitekim söz konusu besinden 2-3 dilim katılması yeterli olabiliyor. Ancak bulaşık makinesindeki kötü koku problemi bambaşka bir nedenden kaynaklanıyorsa, çözüm de yine farklı olabilir.
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BULAŞIK MAKİNESİNDE OLUŞAN KÖTÜ KOKUYU ÖNLEYEBİLEN YÖNTEM
Bulaşık makinesinde oluşan kötü koku problemi pek çok insanın moralini bozabilir. Ancak bu durumu bir besin ile önlemek mümkün olabiliyor.
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Bulaşık makinesine 2-3 dilim limon eklenmesi, kötü koku problemini önleyebilir. Ayrıca söz konusu yöntem oldukça basit bir şekilde uygulanıyor. Nitekim söz konusu yöntemin uygulanışı aşağıda yer alıyor.
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Kötü koku problemini önleyebilmek için makinenin çatal kaşık setine 2-3 limon dilimi koyulur. Bu sayede bulaşık makinesinde oluşan kötü koku önlenebilir.