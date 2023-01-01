Şeyma Subaşı Yine Boşandı!

Türkiye'de nikah yapan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi yurt dışında günlerce süren bir düğüne imza attı. Eşi kıskanç olduğu için bazı fotoğraflarını paylaşmaya sınır getiren Subaşı'nın boşanma kararı aldığı gündem gelmişti.