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Şeyma Subaşı Yine Boşandı!

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi boşandı!

  1. Şeyma Subaşı bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz aylarda evlendi.

    Şeyma Subaşı bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz aylarda evlendi.

  2. Türkiye'de nikah yapan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi yurt dışında günlerce süren bir düğüne imza attı. Eşi kıskanç olduğu için bazı fotoğraflarını paylaşmaya sınır getiren Subaşı'nın boşanma kararı aldığı gündem gelmişti.

    Türkiye'de nikah yapan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi yurt dışında günlerce süren bir düğüne imza attı. Eşi kıskanç olduğu için bazı fotoğraflarını paylaşmaya sınır getiren Subaşı'nın boşanma kararı aldığı gündem gelmişti.

  3. Eşini yurt dışında bırakıp Türkiye'deki davetlere katılan ve Meedo ile paylaşım da bulunmayan Subaşı'nın boşandığı öğrenildi. Muhabironline'ın haberine göre; Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi Cuma 09:00'da Beykoz adliyesinde sessiz sedasız boşandı.

    Eşini yurt dışında bırakıp Türkiye'deki davetlere katılan ve Meedo ile paylaşım da bulunmayan Subaşı'nın boşandığı öğrenildi. Muhabironline'ın haberine göre; Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi Cuma 09:00'da Beykoz adliyesinde sessiz sedasız boşandı.