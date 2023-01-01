Şeyma Subaşı Yine Boşandı!
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi boşandı!
-
Şeyma Subaşı bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz aylarda evlendi.
-
Türkiye'de nikah yapan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi yurt dışında günlerce süren bir düğüne imza attı. Eşi kıskanç olduğu için bazı fotoğraflarını paylaşmaya sınır getiren Subaşı'nın boşanma kararı aldığı gündem gelmişti.
-
Eşini yurt dışında bırakıp Türkiye'deki davetlere katılan ve Meedo ile paylaşım da bulunmayan Subaşı'nın boşandığı öğrenildi. Muhabironline'ın haberine göre; Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi Cuma 09:00'da Beykoz adliyesinde sessiz sedasız boşandı.