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Düğümlenmiş Bağırsakları Anında Çözen Besinler!

Bağırsaklara anında etki eden gıdalar

  1. Kabızlık, vücudun yeterli su almaması, lif kaynağı yiyeceklerin az tüketilmesi ve gün içinde az hareket etmeye bağlı olarak bağırsak hareketlerinin yavaşlaması nedeniyle dışkının sert, katı ve kuru bir hal almasıdır. Yaygın olarak herkesin başına gelebilen kabızlık sorununu sağlıklı bazı besinlerle hızlıca ortadan kaldırabilirsiniz. Peki düğümlenmiş bağırsakları anında çözen besinler neler? İşte bağırsaklara anında etki eden gıdalar

    Kabızlık, vücudun yeterli su almaması, lif kaynağı yiyeceklerin az tüketilmesi ve gün içinde az hareket etmeye bağlı olarak bağırsak hareketlerinin yavaşlaması nedeniyle dışkının sert, katı ve kuru bir hal almasıdır. Yaygın olarak herkesin başına gelebilen kabızlık sorununu sağlıklı bazı besinlerle hızlıca ortadan kaldırabilirsiniz. Peki düğümlenmiş bağırsakları anında çözen besinler neler? İşte bağırsaklara anında etki eden gıdalar

  2. İkinci beyin olarak bilinen bağırsaklar, işlevini kaybetmeye başladığında kabızlık sorunu ortaya çıkıyor. Tüketilen besinler ne kadar sağlıklı olursa bağırsaktaki faydalı bakterilerin sayısı o kadar çok artıyor. Sağlıksız beslenmeyle birlikte zararlı bakteri artışı yaşanıyor, bu durum gaz, şişkinlik, kabızlık gibi pek çok sorunu beraberinde getiriyor. Uzmanlar, düğümlenmiş bağırsakları anında çözen, kabızlığı yok eden besinleri tek tek sıraladı.

    İkinci beyin olarak bilinen bağırsaklar, işlevini kaybetmeye başladığında kabızlık sorunu ortaya çıkıyor. Tüketilen besinler ne kadar sağlıklı olursa bağırsaktaki faydalı bakterilerin sayısı o kadar çok artıyor. Sağlıksız beslenmeyle birlikte zararlı bakteri artışı yaşanıyor, bu durum gaz, şişkinlik, kabızlık gibi pek çok sorunu beraberinde getiriyor. Uzmanlar, düğümlenmiş bağırsakları anında çözen, kabızlığı yok eden besinleri tek tek sıraladı.

  3. ZEYTİNYAĞINDA BEKLETİLMİŞ KURU ERİK:<br> Kuru eriğin sindirim sistemini rahatlattığı herkes tarafından biliniyor ancak uzmanlar zeytintağında bekletildikten sonra tüketildiğinde faydalarının katlanarak arttığını belirtti. 3 tane kuru eriği dilimleyerek üzerine bir kaşık zeyinyağı ekleyin.

    ZEYTİNYAĞINDA BEKLETİLMİŞ KURU ERİK:
    Kuru eriğin sindirim sistemini rahatlattığı herkes tarafından biliniyor ancak uzmanlar zeytintağında bekletildikten sonra tüketildiğinde faydalarının katlanarak arttığını belirtti. 3 tane kuru eriği dilimleyerek üzerine bir kaşık zeyinyağı ekleyin.

  4. Bir saat beklettikten sonra tüketin. Kısa sürede bağırsaklarınız çalışacak, sindirim sisteminiz rahatlayacak.

    Bir saat beklettikten sonra tüketin. Kısa sürede bağırsaklarınız çalışacak, sindirim sisteminiz rahatlayacak.

  5. KURU İNCİR:<br>Sindirim sisteminin rahat çalışmasını sağlayan kuru incir, uyku öncesi bir adet tüketildiğinde sabaha kadar bağırsakların temizlenmesi için etkin rol oynuyor. <br>Bu sayede ertesi gün, güne rahat bir sindirimle başlamanızı sağlıyor.

    KURU İNCİR:
    Sindirim sisteminin rahat çalışmasını sağlayan kuru incir, uyku öncesi bir adet tüketildiğinde sabaha kadar bağırsakların temizlenmesi için etkin rol oynuyor.
    Bu sayede ertesi gün, güne rahat bir sindirimle başlamanızı sağlıyor.

  6. KURU KAYISI: <br> Lif, vitamin ve antioksidan açısından oldukça zengin olan kuru kayısı, sindirim sisteminin rahat çalışabilmesi için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. <br> Bağırsakta bol miktarda lif bulunduğunda gaz ve şişkinlik gibi şikayetler ortadan kalkıyor. Lif ihtiyacını karşılayan kuru kayısı aynı zamanda bol miktarda A, C, K vitamini içeriyor. Doğal şeker içeriği sayesinde enerji veriyor.

    KURU KAYISI:
    Lif, vitamin ve antioksidan açısından oldukça zengin olan kuru kayısı, sindirim sisteminin rahat çalışabilmesi için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor.
    Bağırsakta bol miktarda lif bulunduğunda gaz ve şişkinlik gibi şikayetler ortadan kalkıyor. Lif ihtiyacını karşılayan kuru kayısı aynı zamanda bol miktarda A, C, K vitamini içeriyor. Doğal şeker içeriği sayesinde enerji veriyor.

  7. NANELİ YEŞİL ÇAY:<br> Yüksek miktarda antioksidan içerdiği için kansere karşı koruyucu olan ve vücut direncini artıran yeşil çay, sindirim sistemini de rahatlatıyor. <br> Günde bir fincan naneli yeşil çay tükettiğinizde hem enfeksiyona karşı koruyor hem de gaz şikayetlerini bitiriyor.

    NANELİ YEŞİL ÇAY:
    Yüksek miktarda antioksidan içerdiği için kansere karşı koruyucu olan ve vücut direncini artıran yeşil çay, sindirim sistemini de rahatlatıyor.
    Günde bir fincan naneli yeşil çay tükettiğinizde hem enfeksiyona karşı koruyor hem de gaz şikayetlerini bitiriyor.

  8. ZENCEFİLLİ LİMONLU SU:<br>Özellikle mevsim geçişlerinde sık hastalanıyorsanız, zencefil adeta doğal ilaç görevi görüyor.<br>Zencefilli limonlu su hem hastalıklara kalkan oluyor hem de bağırsakların düzenli çalışmasını sağlıyor.

    ZENCEFİLLİ LİMONLU SU:
    Özellikle mevsim geçişlerinde sık hastalanıyorsanız, zencefil adeta doğal ilaç görevi görüyor.
    Zencefilli limonlu su hem hastalıklara kalkan oluyor hem de bağırsakların düzenli çalışmasını sağlıyor.

  9. KEFİR: <br>Probiyotik ihtiyacını karşılayan kefir, kabızlık sorununu da ortadan kaldırıyor. Uyumadan önce içeceğiniz bir bardak kefir hem uyku kalitesini artırıyor hem de kabızlık şikayetini bitiriyor.

    KEFİR:
    Probiyotik ihtiyacını karşılayan kefir, kabızlık sorununu da ortadan kaldırıyor. Uyumadan önce içeceğiniz bir bardak kefir hem uyku kalitesini artırıyor hem de kabızlık şikayetini bitiriyor.