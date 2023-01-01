Düğümlenmiş Bağırsakları Anında Çözen Besinler!

İkinci beyin olarak bilinen bağırsaklar, işlevini kaybetmeye başladığında kabızlık sorunu ortaya çıkıyor. Tüketilen besinler ne kadar sağlıklı olursa bağırsaktaki faydalı bakterilerin sayısı o kadar çok artıyor. Sağlıksız beslenmeyle birlikte zararlı bakteri artışı yaşanıyor, bu durum gaz, şişkinlik, kabızlık gibi pek çok sorunu beraberinde getiriyor. Uzmanlar, düğümlenmiş bağırsakları anında çözen, kabızlığı yok eden besinleri tek tek sıraladı.