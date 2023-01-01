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Geçmişten Gelen Filmler Dönemi!

Sinema sektöründen yeni hamle!

  1. Sinema sektöründe yaşanan film azlığı ve buna bağlı olarak gişelerde meydana gelen düşüklük için beyaz perdeden yeni bir hamle geldi. Sektörün kurtarılması adına iki film geçmişten günümüze geldi. Peki o filmler hangileri? İşte detaylar...

    Sinema sektöründe yaşanan film azlığı ve buna bağlı olarak gişelerde meydana gelen düşüklük için beyaz perdeden yeni bir hamle geldi. Sektörün kurtarılması adına iki film geçmişten günümüze geldi. Peki o filmler hangileri? İşte detaylar...

  2. Patlamış mısır tartışması, pandemi ve dijital platformlar derken son 5 yıl içerisinde başına adeta gelmeyen kalmayan sinema sektöründe gün gittikçe film sayısında da azalmaya gidiliyor.

    Patlamış mısır tartışması, pandemi ve dijital platformlar derken son 5 yıl içerisinde başına adeta gelmeyen kalmayan sinema sektöründe gün gittikçe film sayısında da azalmaya gidiliyor.

  3. Türk sinemasında film üretiminin bir hayli azalmasının sonucunda gişeler de bu durumdan bir hayli olumsuz şekilde etkileniyor.

    Türk sinemasında film üretiminin bir hayli azalmasının sonucunda gişeler de bu durumdan bir hayli olumsuz şekilde etkileniyor.

  4. Eylül ayında başlayan sinema sektörü sezona iyi bir giriş yapamadı. Sinema sezonu, eylül gişelerinden de hiç memnun kalmadı.

    Eylül ayında başlayan sinema sektörü sezona iyi bir giriş yapamadı. Sinema sezonu, eylül gişelerinden de hiç memnun kalmadı.

  5. 2023 EYLÜL AYI SİNEMA SEKTÖRÜ <br> 2023 yılının Eylül ayı itibariyle sinema sektöründe durum bu şekildeydi: <br> 2023? ? 1 - 7 EYLÜL Film Sayısı? 53 İzleyici Sayısı? 288.687 <br> ? 8 - 14 EYLÜL Film Sayısı? 59 İzleyici Sayısı? 274.637 <br> ? 15 - 21 EYÜL Film Sayısı? 58 İzleyici Sayısı? 305.477 <br> ? 22 - 28 EYLÜL Film Sayısı? 61 İzleyici Sayısı? 334.665 <br> * TOPLAM? 1.203.466

    2023 EYLÜL AYI SİNEMA SEKTÖRÜ
    2023 yılının Eylül ayı itibariyle sinema sektöründe durum bu şekildeydi:
    2023? ? 1 - 7 EYLÜL Film Sayısı? 53 İzleyici Sayısı? 288.687
    ? 8 - 14 EYLÜL Film Sayısı? 59 İzleyici Sayısı? 274.637
    ? 15 - 21 EYÜL Film Sayısı? 58 İzleyici Sayısı? 305.477
    ? 22 - 28 EYLÜL Film Sayısı? 61 İzleyici Sayısı? 334.665
    * TOPLAM? 1.203.466

  6. Film azlığı ve buna bağlı olarak gelişen gişelerin düşüklüğü nedeniyle de film dağıtımcıları, gişeleri hareketlendirmek amacıyla yabancı iki seriyi 20 yıl öncesinden günümüze taşıdı.

    Film azlığı ve buna bağlı olarak gelişen gişelerin düşüklüğü nedeniyle de film dağıtımcıları, gişeleri hareketlendirmek amacıyla yabancı iki seriyi 20 yıl öncesinden günümüze taşıdı.

  7. İşte sinema sektörünü kurtarmak için geçmişten gelen o iki film:

    İşte sinema sektörünü kurtarmak için geçmişten gelen o iki film:

  8. YÜZÜKLERİN EFENDİSİ <br> 20 yıl öncesinden gelerek sinema sektörüne el atan ilk film efsane seri Yüzüklerin Efendisi oldu. Sonuçlara bakıldığı zaman; serinin 3 filminin toplam izleyici sayısının tüm izleyici sayısının yüzde 28'ine tekabül ettiği görülüyor. Yani sinemaya giden her 100 kişiden 28 kişi, 'Yüzüklerin Efendisi' serisinden bir film izlemeyi tercih etti.

    YÜZÜKLERİN EFENDİSİ
    20 yıl öncesinden gelerek sinema sektörüne el atan ilk film efsane seri Yüzüklerin Efendisi oldu. Sonuçlara bakıldığı zaman; serinin 3 filminin toplam izleyici sayısının tüm izleyici sayısının yüzde 28'ine tekabül ettiği görülüyor. Yani sinemaya giden her 100 kişiden 28 kişi, 'Yüzüklerin Efendisi' serisinden bir film izlemeyi tercih etti.

  9. Yüzüklerin Efendisi: Kral'ın Dönüşü? 32.592<br> ? Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği? 32.219<br> ? Yüzüklerin Efendisi: İki Kule? 30.738<br> TOPLAM... 95.549

    Yüzüklerin Efendisi: Kral'ın Dönüşü? 32.592
    ? Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği? 32.219
    ? Yüzüklerin Efendisi: İki Kule? 30.738
    TOPLAM... 95.549

  10. HARRY POTTER<br> Diğer bir unutulmaz serilerden biri de hala tekrar tekrar izlenen Harry Potter oldu. Serinin 3 filminin toplam izleyici sayısı, tüm izleyici sayısının yüzde 12'sine tekabül etti.<br> ? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı? 49.359<br> ? Harry Potter ve Sırlar Odası? 34.277<br> ? Harry Potter ve Felsefe Taşı? 27.387<br> TOPLAM... 111.023

    HARRY POTTER
    Diğer bir unutulmaz serilerden biri de hala tekrar tekrar izlenen Harry Potter oldu. Serinin 3 filminin toplam izleyici sayısı, tüm izleyici sayısının yüzde 12'sine tekabül etti.
    ? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı? 49.359
    ? Harry Potter ve Sırlar Odası? 34.277
    ? Harry Potter ve Felsefe Taşı? 27.387
    TOPLAM... 111.023

  11. Eylül 2023'teki izleyici sayısı, bir önceki ayla, 2022'nin Eylül ayı ve pandemi öncesindeki 2019'un Eylül ayının izleyici sayılarına bakılırsa ortaya çıkanlar sonuçlar ise şu şekilde oluyor:<br> ? AĞUSTOS 2023? 1.895.908 Eylül 2023'te; yüzde 36.52 azalma <br> ? EYLÜL 2022? 1.279.400 Eylül 2023'te; yüzde 5.93 azalma <br> ? EYLÜL 2019? 1.904.094 Eylül 2023'te; yüzde 36.79 azalma

    Eylül 2023'teki izleyici sayısı, bir önceki ayla, 2022'nin Eylül ayı ve pandemi öncesindeki 2019'un Eylül ayının izleyici sayılarına bakılırsa ortaya çıkanlar sonuçlar ise şu şekilde oluyor:
    ? AĞUSTOS 2023? 1.895.908 Eylül 2023'te; yüzde 36.52 azalma
    ? EYLÜL 2022? 1.279.400 Eylül 2023'te; yüzde 5.93 azalma
    ? EYLÜL 2019? 1.904.094 Eylül 2023'te; yüzde 36.79 azalma