Geçmişten Gelen Filmler Dönemi!

HARRY POTTER

Diğer bir unutulmaz serilerden biri de hala tekrar tekrar izlenen Harry Potter oldu. Serinin 3 filminin toplam izleyici sayısı, tüm izleyici sayısının yüzde 12'sine tekabül etti.

? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı? 49.359

? Harry Potter ve Sırlar Odası? 34.277

? Harry Potter ve Felsefe Taşı? 27.387

TOPLAM... 111.023