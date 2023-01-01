Geçmişten Gelen Filmler Dönemi!
Sinema sektöründen yeni hamle!
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Sinema sektöründe yaşanan film azlığı ve buna bağlı olarak gişelerde meydana gelen düşüklük için beyaz perdeden yeni bir hamle geldi. Sektörün kurtarılması adına iki film geçmişten günümüze geldi. Peki o filmler hangileri? İşte detaylar...
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Patlamış mısır tartışması, pandemi ve dijital platformlar derken son 5 yıl içerisinde başına adeta gelmeyen kalmayan sinema sektöründe gün gittikçe film sayısında da azalmaya gidiliyor.
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Türk sinemasında film üretiminin bir hayli azalmasının sonucunda gişeler de bu durumdan bir hayli olumsuz şekilde etkileniyor.
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Eylül ayında başlayan sinema sektörü sezona iyi bir giriş yapamadı. Sinema sezonu, eylül gişelerinden de hiç memnun kalmadı.
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2023 EYLÜL AYI SİNEMA SEKTÖRÜ
2023 yılının Eylül ayı itibariyle sinema sektöründe durum bu şekildeydi:
2023? ? 1 - 7 EYLÜL Film Sayısı? 53 İzleyici Sayısı? 288.687
? 8 - 14 EYLÜL Film Sayısı? 59 İzleyici Sayısı? 274.637
? 15 - 21 EYÜL Film Sayısı? 58 İzleyici Sayısı? 305.477
? 22 - 28 EYLÜL Film Sayısı? 61 İzleyici Sayısı? 334.665
* TOPLAM? 1.203.466
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Film azlığı ve buna bağlı olarak gelişen gişelerin düşüklüğü nedeniyle de film dağıtımcıları, gişeleri hareketlendirmek amacıyla yabancı iki seriyi 20 yıl öncesinden günümüze taşıdı.
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İşte sinema sektörünü kurtarmak için geçmişten gelen o iki film:
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YÜZÜKLERİN EFENDİSİ
20 yıl öncesinden gelerek sinema sektörüne el atan ilk film efsane seri Yüzüklerin Efendisi oldu. Sonuçlara bakıldığı zaman; serinin 3 filminin toplam izleyici sayısının tüm izleyici sayısının yüzde 28'ine tekabül ettiği görülüyor. Yani sinemaya giden her 100 kişiden 28 kişi, 'Yüzüklerin Efendisi' serisinden bir film izlemeyi tercih etti.
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Yüzüklerin Efendisi: Kral'ın Dönüşü? 32.592
? Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği? 32.219
? Yüzüklerin Efendisi: İki Kule? 30.738
TOPLAM... 95.549
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HARRY POTTER
Diğer bir unutulmaz serilerden biri de hala tekrar tekrar izlenen Harry Potter oldu. Serinin 3 filminin toplam izleyici sayısı, tüm izleyici sayısının yüzde 12'sine tekabül etti.
? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı? 49.359
? Harry Potter ve Sırlar Odası? 34.277
? Harry Potter ve Felsefe Taşı? 27.387
TOPLAM... 111.023
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Eylül 2023'teki izleyici sayısı, bir önceki ayla, 2022'nin Eylül ayı ve pandemi öncesindeki 2019'un Eylül ayının izleyici sayılarına bakılırsa ortaya çıkanlar sonuçlar ise şu şekilde oluyor:
? AĞUSTOS 2023? 1.895.908 Eylül 2023'te; yüzde 36.52 azalma
? EYLÜL 2022? 1.279.400 Eylül 2023'te; yüzde 5.93 azalma
? EYLÜL 2019? 1.904.094 Eylül 2023'te; yüzde 36.79 azalma