2023-2024 AÖF Kayıt Yenileme Takvimi
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ne zaman başlayacak?
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2023-2024 AÖF kayıt yenileme işlemleri için tarih araştırmaları başladı. Anadolu Üniversite tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim yılı kayıt takvimi sonrasında, kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?
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AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu. Buna göre; AÖF kayıt yenileme işlemleri, 2 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.
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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYIT TARİHLERİ
- İkinci Üniversite | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- ÖSYS Yeni Kayıt | 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma
- ANADOLUYÖS | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- Dikey Geçiş (DGS) | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Ek Yerleştirme | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Sağlık Lisans Tamamlama | YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Yatay Geçiş | 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma
- Yatay Geçiş Ders Ekleme | 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) | 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi