2023-2024 AÖF Kayıt Yenileme Takvimi

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu. Buna göre; AÖF kayıt yenileme işlemleri, 2 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.