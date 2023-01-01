Annesini Görenler Şaştı Kaldı!
Ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın annesini görenler gözlerine inanamadı.
-
Ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın annesini görenler gözlerine inanamadı. 2 çocuk annesi olan oyuncunun annesini görenler "Annesi kızına taş çıkarttı" dedi.
-
2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan ve şimdilerde "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programının sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Kobal mutlu evliliği ile dikkat çekiyor.
-
Bu mutlu evliliğinden Lalin ve Leyla adında kızları bulunan Kobal aynı zamanda iki kız çocuğu annesi.
-
Özellikle 2006-2009 yılları arasında yer aldığı Selena dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu daha sonrasında yer aldığı projelerle de adından söz ettirmeyi başardı.
-
Oyunculuk kariyeriyle olduğu kadar güzelliği ile de çok konuşulan Kobal, özel hayatıyla da bir hayli merak konusu oluyor.
-
Kobal'ın güzelliğini görenler "Bu güzellik nereden geliyor?" sorusunu da sıklıkla soruyor.
-
Ünlü oyuncunun annesini görenler ise şaştı kaldı.
-
Sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal'ı görenler "Sinem'in güzelliğinin kaynağı belli oldu" dedi.
-
İŞTE SİNEM KOBAL'IN ANNESİ NURAY KOBAL
-
Kullanıcılar, ünlü oyuncunun annesi için "Ablası sandım", "Kim der 2 torun sahibi", "Annesi kızına taş çıkarttı" yorumlarını yapmaktan kendini alıkoyamadı.
-
-
-