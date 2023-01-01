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Annesini Görenler Şaştı Kaldı!

Ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın annesini görenler gözlerine inanamadı.

  1. Ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın annesini görenler gözlerine inanamadı. 2 çocuk annesi olan oyuncunun annesini görenler "Annesi kızına taş çıkarttı" dedi.

    Ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın annesini görenler gözlerine inanamadı. 2 çocuk annesi olan oyuncunun annesini görenler "Annesi kızına taş çıkarttı" dedi.

  2. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan ve şimdilerde "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programının sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Kobal mutlu evliliği ile dikkat çekiyor.

    2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan ve şimdilerde "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programının sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Kobal mutlu evliliği ile dikkat çekiyor.

  3. Bu mutlu evliliğinden Lalin ve Leyla adında kızları bulunan Kobal aynı zamanda iki kız çocuğu annesi.

    Bu mutlu evliliğinden Lalin ve Leyla adında kızları bulunan Kobal aynı zamanda iki kız çocuğu annesi.

  4. Özellikle 2006-2009 yılları arasında yer aldığı Selena dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu daha sonrasında yer aldığı projelerle de adından söz ettirmeyi başardı.

    Özellikle 2006-2009 yılları arasında yer aldığı Selena dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu daha sonrasında yer aldığı projelerle de adından söz ettirmeyi başardı.

  5. Oyunculuk kariyeriyle olduğu kadar güzelliği ile de çok konuşulan Kobal, özel hayatıyla da bir hayli merak konusu oluyor.

    Oyunculuk kariyeriyle olduğu kadar güzelliği ile de çok konuşulan Kobal, özel hayatıyla da bir hayli merak konusu oluyor.

  6. Kobal'ın güzelliğini görenler "Bu güzellik nereden geliyor?" sorusunu da sıklıkla soruyor.

    Kobal'ın güzelliğini görenler "Bu güzellik nereden geliyor?" sorusunu da sıklıkla soruyor.

  7. Ünlü oyuncunun annesini görenler ise şaştı kaldı.

    Ünlü oyuncunun annesini görenler ise şaştı kaldı.

  8. Sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal'ı görenler "Sinem'in güzelliğinin kaynağı belli oldu" dedi.

    Sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal'ı görenler "Sinem'in güzelliğinin kaynağı belli oldu" dedi.

  9. İŞTE SİNEM KOBAL'IN ANNESİ NURAY KOBAL

    İŞTE SİNEM KOBAL'IN ANNESİ NURAY KOBAL

  10. Kullanıcılar, ünlü oyuncunun annesi için "Ablası sandım", "Kim der 2 torun sahibi", "Annesi kızına taş çıkarttı" yorumlarını yapmaktan kendini alıkoyamadı.

    Kullanıcılar, ünlü oyuncunun annesi için "Ablası sandım", "Kim der 2 torun sahibi", "Annesi kızına taş çıkarttı" yorumlarını yapmaktan kendini alıkoyamadı.