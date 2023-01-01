Üç Kız Kardeş Dizisinin Gidişatını Tamamen Değiştirdi

Dizinin sosyal medyada ilgi görmesinden memnun olduğunu ifade eden yakışıklı oyuncu, "Hiç tanımadığımız ya da tanışmadığımız insanlar tarafından bu derece sevilmek çok güzel bir duygu. Sanki onların ailesinin bir parçasıymışız gibi. Gösterdikleri ilgi, alaka ve sevgi benim için o kadar önemli ki, bunu birçok şeye değişmezdim. Hepsi iyi ki var.