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'Beşiktaş taraftarına polis silah çekti' iddiasına Valilikten soruşturma

1.20 Faizli Konut Kredisi Ne Zaman Verilecek?

İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi bekleniyor

  1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredileri sınırlandırmıştı. Böylelikle artık yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedeflenecek. Henüz gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20?lere çekilmesi.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredileri sınırlandırmıştı. Böylelikle artık yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedeflenecek. Henüz gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20?lere çekilmesi.

  2. 1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun ekim ayında Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

    1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun ekim ayında Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

  3. CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ DUYURMUŞTU Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları söylemişti: "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk. DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"

    CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ DUYURMUŞTU Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları söylemişti: "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk. DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"

  4. 1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR? 1.20 düşük faizli konut kredisi sadece hiç evi olmayanlara verilecek.

    1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR? 1.20 düşük faizli konut kredisi sadece hiç evi olmayanlara verilecek.

  5. TÜGEM BAŞKANI ÖZELMACIKLI'DAN KAMPANYA AÇIKLAMASI TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, katıldığı canlı yayında konu ile ilgili açıklama yapmıştı. Özelmacıklı yaptığı açıklamada "Kamu bankaları nezdinde 10 yıl değil, daha önceki bazı kampanyalarda olduğu gibi 180 ay vadeyle verileceğini planlıyoruz" diyerek bankalara düşük faizli kredi kampanyasının geleceğini söyledi.

    TÜGEM BAŞKANI ÖZELMACIKLI'DAN KAMPANYA AÇIKLAMASI TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, katıldığı canlı yayında konu ile ilgili açıklama yapmıştı. Özelmacıklı yaptığı açıklamada "Kamu bankaları nezdinde 10 yıl değil, daha önceki bazı kampanyalarda olduğu gibi 180 ay vadeyle verileceğini planlıyoruz" diyerek bankalara düşük faizli kredi kampanyasının geleceğini söyledi.