Yağmur Suyu Rögarına ''Kimyasal Madde Boşaltıldı''

''BALIKLAR SUYUN İÇİNDE TERS DÖNMÜŞ'' Gebze-Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami duruma tepki göstererek, "Şu an ciddi bir şekilde kimyasal akmakta. Ciddi bir kokusu da var. Burada durmakta zorlanıyoruz. Balıklar suyun içerisinde ters dönmüş.'' dedi.