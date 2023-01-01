Yağmur Suyu Rögarına ''Kimyasal Madde Boşaltıldı''
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, yağmur suyu rögarına bir fabrika tarafından kimyasal madde boşaltıldığı iddiası ile ilgili inceleme başlatılarak bölgeden numune alındı.
-
Olay, sabah saatlerinde Dilovası ilçesi Tavşancıl Sahili'ndeki Tavşancıl Amatör Balıkçılar Derneği mevkisinde meydana geldi.
-
İddiaya göre; bölgedeki bir fabrikadan yağmur suyu rögarına kimyasal madde boşaltıldı. İzmit Körfezi'ne karışan kimyasal madde nedeniyle denizin rengi değişti, çok sayıda balık öldü, çevreye kötü koku yayıldı.
-
İhbar sonrası bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yapıp numune aldı.
-
''BALIKLAR SUYUN İÇİNDE TERS DÖNMÜŞ'' Gebze-Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami duruma tepki göstererek, "Şu an ciddi bir şekilde kimyasal akmakta. Ciddi bir kokusu da var. Burada durmakta zorlanıyoruz. Balıklar suyun içerisinde ters dönmüş.'' dedi.
-
''BU BİR İNSANLIK SUÇU'' Rögarların kapatılması gerektiğini söyleyen Tavşancıl Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı İhsan Köse de "Son 2 ayda 4 sefer limanımıza kimyasal atık atıldı. Bu bir insanlık suçu.'' diye konuştu.