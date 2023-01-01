Memur Ve Emeklinin Yeni Zam Oranları Ne Olacak?

Ticaret Bakanı: 1500 yeni memur alımını gerçekleştireceğiz
Ticaret Bakanı: 1500 yeni memur alımını gerçekleştireceğiz
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'Bu Meclis Gazi Meclis değil' sözlerine tepki
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'Bu Meclis Gazi Meclis değil' sözlerine tepki
RTÜK'ten Halk TV'ye para cezası ve program durdurma yaptırımı
RTÜK'ten Halk TV'ye para cezası ve program durdurma yaptırımı
Bakan Fidan: Suriye'deki PKK kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef
Bakan Fidan: Suriye'deki PKK kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının faili öldürüldü
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının faili öldürüldü
Azerbaycan'dan Türkiye resti: İspanya'daki toplantıya katılmayacaklar
Azerbaycan'dan Türkiye resti: İspanya'daki toplantıya katılmayacaklar
Akşener: Yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarımızla yarışacağız
Akşener: Yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarımızla yarışacağız
Ankara BB'den 1 itfaiye erinin şehit olduğu yangına dair açıklama
Ankara BB'den 1 itfaiye erinin şehit olduğu yangına dair açıklama
MEB'de temel sorunlara genel bakış
MEB'de temel sorunlara genel bakış
MB: Yüksek eylül enflasyonunda iki kalem öne çıktı
MB: Yüksek eylül enflasyonunda iki kalem öne çıktı
Türkiye'de bir ilk: Bu atölye oto hırsızlarının korkulu rüyası olacak
Türkiye'de bir ilk: Bu atölye oto hırsızlarının korkulu rüyası olacak
Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ihracatına ulaşıldı
Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ihracatına ulaşıldı
PMYO giriş sınavı 2. yedek planlama sonuçları açıklandı
PMYO giriş sınavı 2. yedek planlama sonuçları açıklandı
MEB'den 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' için yeni karar
MEB'den 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' için yeni karar
Bakan Koca: Kapanma gibi tedbirler artık söz konusu değil
Bakan Koca: Kapanma gibi tedbirler artık söz konusu değil
Benzine büyük indirim bekleniyor
Benzine büyük indirim bekleniyor
Bakanlık çalışma başlattı: 10 binlerce kişi telefon harcı mağduru
Bakanlık çalışma başlattı: 10 binlerce kişi telefon harcı mağduru
Günlük kiralık evlere yasal düzenleme geliyor
Günlük kiralık evlere yasal düzenleme geliyor
Raf ve kasa farkı ayyuka çıktı: Yanlışlık alışkanlığa döndü
Raf ve kasa farkı ayyuka çıktı: Yanlışlık alışkanlığa döndü
Yüksek kiraya öğrenci freni
Yüksek kiraya öğrenci freni
Ankara'daki saldırıyı düzenleyen ikinci teröristin kimliği belirlendi
Ankara'daki saldırıyı düzenleyen ikinci teröristin kimliği belirlendi
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 16 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 16 hedef imha edildi
'Şu an gündemimizde ne sıfır atma ne de 500 liralık banknot basma vardır'
'Şu an gündemimizde ne sıfır atma ne de 500 liralık banknot basma vardır'
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi sağanağın ardından yükseldi
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi sağanağın ardından yükseldi
Erdoğan, partisinin olağanüstü kongre hazırlıklarına ilişkin bilgi aldı
Erdoğan, partisinin olağanüstü kongre hazırlıklarına ilişkin bilgi aldı
'2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz'
'2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz'
Soylu'dan Ali Yerlikaya'ya 'geçmiş olsun' ziyareti
Soylu'dan Ali Yerlikaya'ya 'geçmiş olsun' ziyareti
Gazeteci Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
Gazeteci Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
Erdoğan: Eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı anlayamıyoruz
Erdoğan: Eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı anlayamıyoruz
THY'den iç hatlarda indirimli bilet kampanyası
THY'den iç hatlarda indirimli bilet kampanyası

Memur Ve Emeklinin Yeni Zam Oranları Ne Olacak?

3 aylık fark kesinleşti yeni tablo hazır!

  1. TÜİK'in Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE aylık bazda yüzde 4,75 arttı. Emekliye ek zam çalışması sürerken Ocak 2024?te yapılacak artış için 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı oranı netleşti. Memur zammı için 3 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği yeni zamlı memur maaşı tablosu ile haberin detayları

    TÜİK'in Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE aylık bazda yüzde 4,75 arttı. Emekliye ek zam çalışması sürerken Ocak 2024?te yapılacak artış için 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı oranı netleşti. Memur zammı için 3 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği yeni zamlı memur maaşı tablosu ile haberin detayları

  2. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 4,75 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise yüzde 61,53 seviyesi görüldü. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur zammı için 3 aylık rakamlar da kesinleşti. Peki Ocak 2024?te toplu sözleşme ve enflasyon farkı alacak olan memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni rakamlar nasıl şekillendi. İşte detaylar

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 4,75 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise yüzde 61,53 seviyesi görüldü. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur zammı için 3 aylık rakamlar da kesinleşti. Peki Ocak 2024?te toplu sözleşme ve enflasyon farkı alacak olan memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni rakamlar nasıl şekillendi. İşte detaylar

  3. 3 aylık zam oranı kesinleşti <p> Emekli ve memur maaşı 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Bu kapsamda ilk üç veri açıklanırken geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak TÜFE verileri kaldı.

    3 aylık zam oranı kesinleşti

    Emekli ve memur maaşı 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Bu kapsamda ilk üç veri açıklanırken geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak TÜFE verileri kaldı.

  4. Eylül ayı enflasyonu ile birlikte 3 aylık enflasyon yüzde 25,11 olarak hesaplandı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıtılıyor. Memur ve memur emeklisi için üç aylık enflasyon farkı da yüzde 18 oldu. Ocak 2024 için yüzde 15'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte üç aylık maaş artış oranı yüzde 35,73 oranına ulaştı.

    Eylül ayı enflasyonu ile birlikte 3 aylık enflasyon yüzde 25,11 olarak hesaplandı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıtılıyor. Memur ve memur emeklisi için üç aylık enflasyon farkı da yüzde 18 oldu. Ocak 2024 için yüzde 15'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte üç aylık maaş artış oranı yüzde 35,73 oranına ulaştı.

  5. Refah payı da arttı<p> Hemen her zam döneminde olduğu gibi enflasyon rakamlarının üzerine bir de refah payı artışı yansıtılacak.

    Refah payı da arttı

    Hemen her zam döneminde olduğu gibi enflasyon rakamlarının üzerine bir de refah payı artışı yansıtılacak.

  6. Memur maaşlarına ilişkin en dikkat çeken açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan?dan gelmişti. Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024?te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır? ifadelerini kullanarak en düşük memur maaşı için rakamı böyle açıklamıştı.

    Memur maaşlarına ilişkin en dikkat çeken açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan?dan gelmişti. Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024?te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır? ifadelerini kullanarak en düşük memur maaşı için rakamı böyle açıklamıştı.

  7. Memur maaşlarına ilişkin en dikkat çeken açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan?dan gelmişti. Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024?te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır? ifadelerini kullanarak en düşük memur maaşı için rakamı böyle açıklamıştı.

    Memur maaşlarına ilişkin en dikkat çeken açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan?dan gelmişti. Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024?te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır? ifadelerini kullanarak en düşük memur maaşı için rakamı böyle açıklamıştı.

  8. En düşük memur ve memur emeklisi maaşı <p> (TEMMUZ 2023 ? 3 AYLIK YÜZDE 35,73)<br> ? Memur ? 22.017 ? 29.881<br> ? Memur emeklisi ? 9.876 ? 13.404

    En düşük memur ve memur emeklisi maaşı

    (TEMMUZ 2023 ? 3 AYLIK YÜZDE 35,73)
    ? Memur ? 22.017 ? 29.881
    ? Memur emeklisi ? 9.876 ? 13.404

  9. MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 ? 3 AYLIK YÜZDE 35,73)<br>? Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 ? 32.438 ? 44.028<br>? Memur (Üniversite mezunu) 9/1 ?22.926 ? 31.117<br>? Uzman öğretmen 1/4 ? 29.525 ? 40.074<br>? Öğretmen 1/4 ? 26.642 ? 36.161<br>? Başkomiser 1/3 ? 32.613 ? 44.265<br>? Polis memuru 8/1 ? 29.512 ? 40.056<br>? Uzman doktor 1/4 ? 37.162 ? 50.439

    MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 ? 3 AYLIK YÜZDE 35,73)
    ? Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 ? 32.438 ? 44.028
    ? Memur (Üniversite mezunu) 9/1 ?22.926 ? 31.117
    ? Uzman öğretmen 1/4 ? 29.525 ? 40.074
    ? Öğretmen 1/4 ? 26.642 ? 36.161
    ? Başkomiser 1/3 ? 32.613 ? 44.265
    ? Polis memuru 8/1 ? 29.512 ? 40.056
    ? Uzman doktor 1/4 ? 37.162 ? 50.439

  10. ? Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 ? 26.428 ? 35.870<br>? Mühendis 1/4 ? 33.109 ? 44.938<br>? Teknisyen (lise mezunu) 11/1 ? 23.525 ? 31.930<br>? Profesör 1/4 ? 48.111 ? 65.301</p> <p>? Araştırma görevlisi 7/1 ? 31.750 - 43.094<br>? Vaiz 1/4 ? 27.608 ? 37.472<br>? Avukat 1/4 ? 31.549 ? 42.821</p>

    ? Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 ? 26.428 ? 35.870
    ? Mühendis 1/4 ? 33.109 ? 44.938
    ? Teknisyen (lise mezunu) 11/1 ? 23.525 ? 31.930
    ? Profesör 1/4 ? 48.111 ? 65.301

    ? Araştırma görevlisi 7/1 ? 31.750 - 43.094
    ? Vaiz 1/4 ? 27.608 ? 37.472
    ? Avukat 1/4 ? 31.549 ? 42.821

  11. MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 ? 3 AYLIK YÜZDE 35,73)<br>? Müsteşar 1/1 ? 35.911 ? 48.742<br>? Genel müdür 1/1 ? 31.784 ?43.140<br>? Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 ? 12.473 ?16.929

    MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 ? 3 AYLIK YÜZDE 35,73)
    ? Müsteşar 1/1 ? 35.911 ? 48.742
    ? Genel müdür 1/1 ? 31.784 ?43.140
    ? Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 ? 12.473 ?16.929

  12. ? Memur (Üniversite mezunu) 1/4 ? 9.765 ? 13.254<br>? Öğretmen 1/4 ? 14.791 ? 20.075<br>? Kaymakam 1.sınıf 1/4 ? 20.941 ? 28.423<br>? Başkomiser 1/4 ? 14.791 ?20.075<br>? Polis memuru 1/4 ? 14.791 ? 20.075<br>? Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 ? 14.791 ?20.075<br>? Mühendis 1/4 ? 14.810 ? 20.101<br>? Teknisyen (Lise) 1/4 ? 10.633 ?14.432<br>? Pratisyen Hekim 1/4 ? 21.860 ? 29.670<br>

    ? Memur (Üniversite mezunu) 1/4 ? 9.765 ? 13.254
    ? Öğretmen 1/4 ? 14.791 ? 20.075
    ? Kaymakam 1.sınıf 1/4 ? 20.941 ? 28.423
    ? Başkomiser 1/4 ? 14.791 ?20.075
    ? Polis memuru 1/4 ? 14.791 ? 20.075
    ? Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 ? 14.791 ?20.075
    ? Mühendis 1/4 ? 14.810 ? 20.101
    ? Teknisyen (Lise) 1/4 ? 10.633 ?14.432
    ? Pratisyen Hekim 1/4 ? 21.860 ? 29.670

  13. ? Profesör 1/4 ? 25.678 ? 34.852<br> ? İmam Hatip ? 14.791 ?20.075<br> ? Avukat 1/4 ? 14.791 ? 20.075

    ? Profesör 1/4 ? 25.678 ? 34.852
    ? İmam Hatip ? 14.791 ?20.075
    ? Avukat 1/4 ? 14.791 ? 20.075