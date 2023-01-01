Galatasaray, Manchester United'ı Yendi, Ülke Puanı Değişti

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Galatasaray bu sonucun ardından puanını 4'e yükseltti ve 6 puanlı lider Bayern Münih'in arkasından 2. sırada konumlandı.