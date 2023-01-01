Galatasaray, Manchester United'ı Yendi, Ülke Puanı Değişti
UEFA ülke puanına aslan katkısı
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Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Galatasaray bu sonucun ardından puanını 4'e yükseltti ve 6 puanlı lider Bayern Münih'in arkasından 2. sırada konumlandı.
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Temsilcimiz, A Grubu'nun üçüncü hafta maçında 24 Ekim Salı günü Galatasaray sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Avrupa'daki diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe ise 5 Ekim Perşembe günü Konferans Ligi'nde maçlarına çıkacak.
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-İŞTE UEFA SIRALAMASINDAKİ SON DURUM:-
1 - İNGİLTERE: 90,303
İSPANYA: 77,489
3 - İTALYA: 73,426
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4 - ALMANYA: 71,481
5 - HOLLANDA: 55,900
6 - FRANSA: 54,164
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7- PORTEKİZ: 49,316
8- BELÇİKA: 39,200
9- TÜRKİYE: 34,350