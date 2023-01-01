Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk Soru Açıldı!

Ahmet Talha Dağlı'nın 1 milyonluk soruya kadar gelmesi sosyal medyada da büyük bir heyecanın patlamasına neden oldu. Twitter, Facebook ve Instagram gibi platformlarda, programın 1 milyonluk sorusu hakkında birçok paylaşım yapılıyor. Ahmet Talha Dağlı, adeta sosyal medyayı kasıp kavurarak programın gündemini oluşturdu.