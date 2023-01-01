Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk Soru Açıldı!
Yarışmacının aldığı karar izleyenleri şaşkına çevirdi
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Türkiye'nin rekortmen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yine milyonları ekrana kilitledi. Rabia Birsen Güvercin'in ardından Ahmet Taha Dağlı da büyük ödüle yaklaştı.
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Ahmet Talha Dağlı'nın 1 milyonluk soruya kadar gelmesi sosyal medyada da büyük bir heyecanın patlamasına neden oldu. Twitter, Facebook ve Instagram gibi platformlarda, programın 1 milyonluk sorusu hakkında birçok paylaşım yapılıyor. Ahmet Talha Dağlı, adeta sosyal medyayı kasıp kavurarak programın gündemini oluşturdu.
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İŞTE 1 MİLYONLUK SORU:
"1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır?"
A: FRANSA
B: OSMANLI DEVLETİ
C: AVUSTURYA-MACARİSTAN
D: BİRLEŞİK KRALLIK
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Başarılı genç yarışmadan 500 bin TL ödülü alarak çekildi. Sorunun doğru cevabı ise B şıkkı Osmanlı Devleti olarak açıklandı.