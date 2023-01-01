Çipura Balığı Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Hamsi ve sardalya 50 lira ile 70 lira aralığında, büyüklüğüne göre 1 kilogram levrek 200 lira ile 240 lira aralığında, 1 kilogram çipura 140 lira ile 210 lira aralığında, 1 kilogram Türk somonu 170 liradan satılıyor. Bir kilogram balık dört kişilik bir ailenin bir öğününü rahatlıkla karşılıyor.