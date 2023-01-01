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Çipura Balığı Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Çipura balığının faydaları nelerdir?

  1. Dünyanın en kaliteli besini balıktan, 5 tane simit fiyatına 1 kilogram sardalya veya hamsi, 14 tane simit fiyatına 1 kilogram çipura alınabildiği açıklandı. Şimdilerde tam mevsimi olan çipura balığının faydaları nelerdir? Çipura balığı hangi hastalıklara iyi gelir?

    Dünyanın en kaliteli besini balıktan, 5 tane simit fiyatına 1 kilogram sardalya veya hamsi, 14 tane simit fiyatına 1 kilogram çipura alınabildiği açıklandı. Şimdilerde tam mevsimi olan çipura balığının faydaları nelerdir? Çipura balığı hangi hastalıklara iyi gelir?

  2. Çipura veya çupra adı akıllarda farklı kalsa da tadı aynı. Balık denince akla ilk gelenlerden olan çipura balığı, taze taze ulaştığı sofraları şenlendirir, aperatiflerle beraber sizi adeta bir şölen sofrasına davet eder.

    Çipura veya çupra adı akıllarda farklı kalsa da tadı aynı. Balık denince akla ilk gelenlerden olan çipura balığı, taze taze ulaştığı sofraları şenlendirir, aperatiflerle beraber sizi adeta bir şölen sofrasına davet eder.

  3. Sinarit grubuna ait bir balık olan çipura, Türkiye?de Ege ve Akdeniz kıyılarında bol bulunur. Çipuralar gümüş pullu, 20 ? 30 cm boy aralığında, elips vücut şeklinde, yanları basık, gövdesi kalın, başı büyük, gözlerinin arasında hilal şeklinde sarı bir leke bulunduran balık türleri olarak tarif edilebilir.

    Sinarit grubuna ait bir balık olan çipura, Türkiye?de Ege ve Akdeniz kıyılarında bol bulunur. Çipuralar gümüş pullu, 20 ? 30 cm boy aralığında, elips vücut şeklinde, yanları basık, gövdesi kalın, başı büyük, gözlerinin arasında hilal şeklinde sarı bir leke bulunduran balık türleri olarak tarif edilebilir.

  4. Oldukça lezzetli olduğu bilinen çipura, beyaz etiyle günlük olarak sıklıkla tüketilir. Beslenmede büyük öneme sahip balığın uzmanlarca, haftada en az iki kez tüketilmesi tavsiye ediliyor.

    Oldukça lezzetli olduğu bilinen çipura, beyaz etiyle günlük olarak sıklıkla tüketilir. Beslenmede büyük öneme sahip balığın uzmanlarca, haftada en az iki kez tüketilmesi tavsiye ediliyor.

  5. Hamsi ve sardalya 50 lira ile 70 lira aralığında, büyüklüğüne göre 1 kilogram levrek 200 lira ile 240 lira aralığında, 1 kilogram çipura 140 lira ile 210 lira aralığında, 1 kilogram Türk somonu 170 liradan satılıyor. Bir kilogram balık dört kişilik bir ailenin bir öğününü rahatlıkla karşılıyor.

    Hamsi ve sardalya 50 lira ile 70 lira aralığında, büyüklüğüne göre 1 kilogram levrek 200 lira ile 240 lira aralığında, 1 kilogram çipura 140 lira ile 210 lira aralığında, 1 kilogram Türk somonu 170 liradan satılıyor. Bir kilogram balık dört kişilik bir ailenin bir öğününü rahatlıkla karşılıyor.

  6. Üstelik farklı pişirme yöntemleriyle her damak zevkine uygun yemekler yapmak mümkün. Kişi başı tüketim ortalaması Avrupa ülkelerinde 25 kilogram, Japonya?da 80 kilogram, Türkiye?de ise 8 kilogram.

    Üstelik farklı pişirme yöntemleriyle her damak zevkine uygun yemekler yapmak mümkün. Kişi başı tüketim ortalaması Avrupa ülkelerinde 25 kilogram, Japonya?da 80 kilogram, Türkiye?de ise 8 kilogram.

  7. Sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezi olarak kabul edilen çipura balığının daha çok tüketilmesi sağlıklı nesillerin yetişmesi için oldukça önemli. Balığın faydaları uzmanların değerlendirmesi ile şöyle:

    Sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezi olarak kabul edilen çipura balığının daha çok tüketilmesi sağlıklı nesillerin yetişmesi için oldukça önemli. Balığın faydaları uzmanların değerlendirmesi ile şöyle:

  8. - Yüksek besin değeri ile vücuda zindelik verir. - Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. - Demir, kalsiyum türü mineraller sayesinde kemik, diş ve eklemler için yararlıdır.

    - Yüksek besin değeri ile vücuda zindelik verir. - Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. - Demir, kalsiyum türü mineraller sayesinde kemik, diş ve eklemler için yararlıdır.

  9. - Protein kaynağı olduğu için kas gelişimini destekler. Düşük karbonhidrat oranı sayesinde sindirim sistemi için yararlıdır. - Kalp ritmini düzenler. Kolesterolü düşüktür. - Kan yapıcı özelliği ile demir eksikliğine iyi gelir.

    - Protein kaynağı olduğu için kas gelişimini destekler. Düşük karbonhidrat oranı sayesinde sindirim sistemi için yararlıdır. - Kalp ritmini düzenler. Kolesterolü düşüktür. - Kan yapıcı özelliği ile demir eksikliğine iyi gelir.

  10. - Kaliteli yağ içeriği ile damarları tıkamaz. - Diyabet hastalarının tüketebileceği bir besindir. - A vitamini sayesinde göz ve cilt sağlığının korunmasına yardımcı olur.

    - Kaliteli yağ içeriği ile damarları tıkamaz. - Diyabet hastalarının tüketebileceği bir besindir. - A vitamini sayesinde göz ve cilt sağlığının korunmasına yardımcı olur.

  11. - Fosfor ile bedenin ihtiyacını karşılar. - Tansiyonu düşüren, eklem iltihabını iyileştiren, depresyon, astım hastalıklarına iyi gelen omega 3 yönünden zengindir. - Doymuş yağ asidi sayesinde zayıflamaya yardımcıdır.

    - Fosfor ile bedenin ihtiyacını karşılar. - Tansiyonu düşüren, eklem iltihabını iyileştiren, depresyon, astım hastalıklarına iyi gelen omega 3 yönünden zengindir. - Doymuş yağ asidi sayesinde zayıflamaya yardımcıdır.