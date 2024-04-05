2024 Kadir Gecesi Ne Zaman?

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi Ramazan ayında idrak ediliyor. Bu mübarek günün gelecek yıl yani 2024'te ne zaman olacağı şimdiden merak konusu oldu. İşte, 2O24 Kadir Gecesi tarihi...