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Ünlü İsimlerden 90'Lar Rüzgarı!

Çağla Şıkel, Berfu Yenenler, Aslı Bekiroğlu da akıma kapıldı

  1. Yapay zeka kullanılarak oluşturulan ve bir sosyal medya akımı haline gelen 90'lar rüzgarına ünlü isimler de katıldı. Çağla Şıkel, Yasmin Erbil, Şükran Ovalı, Nilperi Şahinkaya, Pelin Akil, Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin de içerisinde yer aldığı ünlü isimler, 90'lar filtresiyle oluşturulan yapay zeka fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    Yapay zeka kullanılarak oluşturulan ve bir sosyal medya akımı haline gelen 90'lar rüzgarına ünlü isimler de katıldı. Çağla Şıkel, Yasmin Erbil, Şükran Ovalı, Nilperi Şahinkaya, Pelin Akil, Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin de içerisinde yer aldığı ünlü isimler, 90'lar filtresiyle oluşturulan yapay zeka fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

  2. Moda dünyasının en renkli dönemi olarak bilinen 1990'lı yıllar, günümüzde de genç yaşlı herkesin favori dönemlerinden biri.

    Moda dünyasının en renkli dönemi olarak bilinen 1990'lı yıllar, günümüzde de genç yaşlı herkesin favori dönemlerinden biri.

  3. Ekoseli kıyafetler, neon renkler, bol ceket ve pantolonlar, birbirinden farklı saç bantları ile aksesuarlar ve daha fazlası...

    Ekoseli kıyafetler, neon renkler, bol ceket ve pantolonlar, birbirinden farklı saç bantları ile aksesuarlar ve daha fazlası...

  4. Hepsi sosyal medya akımıyla yeniden gündemde.

    Hepsi sosyal medya akımıyla yeniden gündemde.

  5. Sosyal medyanın yeni akımı şimdi de 90'lar oldu. 90'lar filtresi kullanılarak, yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

    Sosyal medyanın yeni akımı şimdi de 90'lar oldu. 90'lar filtresi kullanılarak, yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

  6. Birçok ünlü isim de akıma ayak uyurdu. İşte ünlü isimlerden 90'lar rüzgarı:

    Birçok ünlü isim de akıma ayak uyurdu. İşte ünlü isimlerden 90'lar rüzgarı:

  7. BİRAN DAMLA YILMAZ

    BİRAN DAMLA YILMAZ

  9. ÇAĞLA ŞIKEL

    ÇAĞLA ŞIKEL

  11. DAMLA SÖNMEZ

    DAMLA SÖNMEZ

  13. NİLPERİ ŞAHİNKAYA

    NİLPERİ ŞAHİNKAYA

  15. DİLA TARKAN

    DİLA TARKAN

  17. BESTE KÖKDEMİR

    BESTE KÖKDEMİR

  19. BERFU YENENLER

    BERFU YENENLER

  21. ASLI BEKİROĞLU

    ASLI BEKİROĞLU

  23. YASMİN ERBİL

    YASMİN ERBİL

  25. YAĞMUR TANRISEVSİN

    YAĞMUR TANRISEVSİN

  27. ŞÜKRAN OVALI

    ŞÜKRAN OVALI

  29. PELİN AKİL

    PELİN AKİL