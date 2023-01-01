Ünlü İsimlerden 90'Lar Rüzgarı!

Yapay zeka kullanılarak oluşturulan ve bir sosyal medya akımı haline gelen 90'lar rüzgarına ünlü isimler de katıldı. Çağla Şıkel, Yasmin Erbil, Şükran Ovalı, Nilperi Şahinkaya, Pelin Akil, Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin de içerisinde yer aldığı ünlü isimler, 90'lar filtresiyle oluşturulan yapay zeka fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.