Ünlü İsimlerden 90'Lar Rüzgarı!
Çağla Şıkel, Berfu Yenenler, Aslı Bekiroğlu da akıma kapıldı
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Yapay zeka kullanılarak oluşturulan ve bir sosyal medya akımı haline gelen 90'lar rüzgarına ünlü isimler de katıldı. Çağla Şıkel, Yasmin Erbil, Şükran Ovalı, Nilperi Şahinkaya, Pelin Akil, Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin de içerisinde yer aldığı ünlü isimler, 90'lar filtresiyle oluşturulan yapay zeka fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Moda dünyasının en renkli dönemi olarak bilinen 1990'lı yıllar, günümüzde de genç yaşlı herkesin favori dönemlerinden biri.
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Ekoseli kıyafetler, neon renkler, bol ceket ve pantolonlar, birbirinden farklı saç bantları ile aksesuarlar ve daha fazlası...
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Hepsi sosyal medya akımıyla yeniden gündemde.
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Sosyal medyanın yeni akımı şimdi de 90'lar oldu. 90'lar filtresi kullanılarak, yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.
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Birçok ünlü isim de akıma ayak uyurdu. İşte ünlü isimlerden 90'lar rüzgarı:
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BİRAN DAMLA YILMAZ
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ÇAĞLA ŞIKEL
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DAMLA SÖNMEZ
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NİLPERİ ŞAHİNKAYA
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DİLA TARKAN
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BESTE KÖKDEMİR
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BERFU YENENLER
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ASLI BEKİROĞLU
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YASMİN ERBİL
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YAĞMUR TANRISEVSİN
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ŞÜKRAN OVALI
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PELİN AKİL
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