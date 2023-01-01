Otopark Kapısının Açılmamasına Sinirlendi, Havaya Ateş Açtı
İstanbul Beylikdüzü?nde bir eğlence merkezine gelen kişi, otopark kapısının açılmamasına sinirlenerek havaya ateş açtı.
-
Beylikdüzü?nde bir kişi otopark kapısının açılmamasına sinirlenip havaya ateş açtı. Olay, saat 12.00 sıralarında Büyükşehir Mahallesi?nde bulunan bir eğlence merkezinin önünde yaşandı.
-
İddiaya göre, otoparkın yanına otomobil ile yanaşan bir kişiye bir süre beklemesine rağmen otopark kapısı açılmadı. Bunun üzerine otomobilden inen kişi, belinden çıkardığı silahla rastgele 4 el havaya ateş açtı.
-
O sırada olay yerinden geçen polis, duruma müdahale ederek şüpheliyi yakaladı.
-
Polis merkezine götürülen kişinin otomobilinde yapılan aramada bir silah daha çıktı.
-
Silahlı saldırganın emniyetteki işlemleri devem ederken, polis, otopark önüne şerit çekip çalışma başlattı.
-