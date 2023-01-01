Uyaranlara Tekme Tokat Saldırdı
Kafenin bahçesinden motosikletle geçti
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Barış Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, bir kafe sahibi, işyerinin bahçesinden geçen motosikletliye ''Neden buradan geçiyorsun?'' diyerek tepki gösterdi.
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Motosiklet sürücüsü ve kafede yanına geldiği kadın, tepki sonrası kafe sahibiyle tartışmaya başladı.
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Tartışmaya, kafenin bahçesinde oturan kadın müşteriler de dahil oldu. Tartışma çok geçmeden tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü.
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Motosiklet sürücüsü ve yanındaki kadın, tartışmaya dahil olan kadın müşterilere tekme, tokat ve sandalye ile saldırdı. Olay sonrası motosiklet sürücüsü ve yanındaki kadın kaçarak kayıplara karıştı.
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Kadın müşteriler darp raporu aldıktan sonra karakola giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.