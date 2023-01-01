Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Necati'sinden Korkutan Haber!
Amerika'da ameliyat oldu
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Türk televizyonlarının en çok izlenen yapımlarından biri olarak hafızalarda yer edinen 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin 'Necati'si Serkan Badur, Amerika'da bıçak altına yattı. Ameliyat sonrası paylaşım yapan Badur'a hayranlarından 'Geçmiş Olsun' mesajları yağdı.
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Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de oynadığı "Necati" karakteriyle ekranlarda fırtına estiren Sercan Badur, yıllar içerisinde rol aldığı "Güllerin Savaşı", "Masum Değiliz" ve "Tövbeler Olsun" dizileriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
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Başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan ünlü isim, bir süredir yaşamını Amerika'da sürdürüyor.
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Sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla hayranlarını endişelendirdi.
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NewYork'ta bulunan Presbyterian Queens Hospital'da bıçak altına yatan Badur, hastanede çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
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Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, "Üzülme safra kesem, beni terk eden ilk kişi sen değilsin. Hala apandisitimi özlüyorum" ifadelerini kullandı.
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Ünlü oyuncunun paylaşımına hem sevenlerinden hem de oyuncu dostlarından çok sayıda 'Geçmiş olsun' mesajları geldi.