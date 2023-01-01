Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Necati'sinden Korkutan Haber!

Türk televizyonlarının en çok izlenen yapımlarından biri olarak hafızalarda yer edinen 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin 'Necati'si Serkan Badur, Amerika'da bıçak altına yattı. Ameliyat sonrası paylaşım yapan Badur'a hayranlarından 'Geçmiş Olsun' mesajları yağdı.