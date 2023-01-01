Uyardı: Tehlike Saçıyor!
Bulaşık süngeri yerine ne kullanılır?
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Mutfakta bulaşık temizliğinde sürekli kullanılan aynı zamanda banyolarda lavabo temizliğinin de olmazsa olmazlarından biri bulaşık süngeridir. Bulaşık süngeri kullanımı her ne kadar pratik gibi görünse de Prof. Dr. Canan Karatay hijyenik olmadığı konusunda uyarıyor. Gün içerisinde ıslak kalan bulaşık süngeri milyonlarca bakteri bulunduruyor. Peki, bulaşık süngeri yerine ne kullanılmalı? İşte cevaplar...
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Yapılan araştırmalara göre bir bulaşık süngerinde klozet kapağından bile 200 bin kat daha çok bakteri bulunduruyor. İnanması çok güç olsa da bulaşık süngerlerde yaklaşık 10 milyon bulunuyor.
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Norveç'te yapılan araştırmaya göre bulaşık süngerinde yer alan yemek kalıntıları ve kirlilik sebebiyle oluşan bakteriler, dünya üzerinde yaşayan tüm insanlardan çok daha fazla.
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Norveçli bir gıda araştırma enstitüsü olan Nofima'da araştırma bilimcisi olan Trond Møretrø, "Salmonella ve diğer bakteriler süngerlerde fırçalardan daha fazla çoğalır ve hayatta kalır. Bunun nedeni günlük kullanımda süngerlerin asla kurumaması." dedi.
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"BULAŞIK SÜNGERLERİ ASLA KURUMU" Journal of Applied Microbiology'de yayınlanan çalışmanın yazarı Møretrø, "Tek bir sünger, dünyadaki insanlardan daha fazla sayıda bakteri barındırabilir. Pek çok bakteri zararlı olmasa da, Salmonella gibi olanlar süngerlerden ellere, mutfak yüzeylerine ve ekipmanlara yayılabilir. Bunlar insanları hasta edebilir. Sünger nemlidir ve bakteriler için gıda olan yemek artıklarını biriktirerek bakterilerin hızlı büyümesine yol açar.? diye konuştu.
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Bununla birlikte Møretrø, çalışma kapsamında en çok şaşırdığı şeylerden birinin, insanların süngerlerini ne sıklıkla temizlediklerinin önemli olmaması olduğunu söyledi.
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"SÜNGERLER HER GÜN DEĞİŞTİRİLMELİ" Møretrø, "İnsanların süngerlerini kullanma şekli bakteri üremesi açısından pek önemli değildi. Süngerler günlük olarak değiştirilmedikçe, insanların süngerlerde bakteri üremesini önlemeleri çok zor." dedi.
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Gıda güvenliği konusunda Avrupa Birliği (AB) destekli bir projenin parçası olan çalışmada, aynı zamanda bulaşık süngerleri ve bulaşık fırçaları da taşıdıkları bakteri yükleri bakımından karşılaştırıldı.
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Araştırmacılar, Portekiz'de yaşayan 20 kişiden mutfak süngeri ve Norveç'te yaşayanlardan 35 fırça ve 14 sünger topladı. Çalışma ekibi tarafından 9,966 kişiyle yapılan daha önceki bir anket, 10 Avrupa ülkesinin çoğunda mutfakları temizlemek için süngerlerin yaygın olarak kullanıldığını ve fırçaların yalnızca iki ülkede, Norveç ve Danimarka, bulaşık yıkamak için baskın temizlik malzemesi olduğunu ortaya koydu.
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SÜNGER YERİNE FIRÇA TERCİH EDİLMELİ Toplanan tüm süngerlerin bulaşık yıkamak için kullanıldığı belirtildi. Portekiz'den gelen 20 süngerden 19'u haftada beş ile altı kez veya daha sık kullanıldı. Norveç'te toplanan fırçalardan 35 tanesinden 32'si haftada beş ile altı kez veya daha fazla kullanıldı. Norveç'te toplanan süngerler daha az kullanıldı.
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Fırçalarda veya süngerlerde patojenik bakteri (hastalığa neden olan) bulunmadı. Bununla birlikte, kullanılan fırçalarda genel bakteri seviyeleri süngerlere göre daha düşüktü. İki temizlik aletinde de benzer patojenik olmayan bakteri türleri bulundu.
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Öte yandan araştırmacılar, fırçalara ve süngerlere salmonella bakterisi eklediğinde, gece boyunca kurumaya bırakılan fırçalardaki salmonella sayısında önemli bir azalma buldu. Ancak, saklama koşulları ne olursa olsun, plastik torbada saklanan fırçalarda veya süngerlerde herhangi bir azalma olmadı.
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Møretrø, "Fırça çok hızlı kuruduğu için zararlı bakteriler ölür. Ayrıca çoğu fırçanın süngerlerin aksine potansiyel zararlı bakterilerle doğrudan el temasını engelleyen bir sapı vardır. Tüketicileri bir dahaki sefere süngerlerini değiştirmeleri gerektiğinde fırçayı denemeye teşvik ediyorum.? açıklamasını yaptı.
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CANAN KARATAY UYARDI! Yapılan bu araştırmayla ilgili yöneltilen soruları cevaplayan Prof. Dr. Canan Karatay "Hanımlar fıttırmış, kusura bakmasınlar" diyerek şaşırttı.
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MUTFAĞINIZDA VARSA DİKKAT Karatay, "Biz evde sünger kullanmıyoruz, bez kullanıyoruz, bezi sürekli yıkıyoruz. Bulaşık süngerlerindeki mikroplar çok sıcak suda ölür. Sıcak suda ne bakteri kalır ne virüs. Deterjan öldürmez, sıcak su öldürür. Bu konulara dikkat edilmeli, daha bulaşık süngeri kullanılıyorsa sık sık yenilenmeli" sözleriyle önemli bir uyarıda bulundu.
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Karatay, mutfakta kullanılan süngerler ve kimyasal deterjanlarla ilgili "Evler deterjanla dolu. En büyük zehir bunlar! Evlerinize sokmayın dedi ve bulaşık süngerlerinin sık sık değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.
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Karatay, deterjanlar konusunda ise hayati açıklamalar yaptı: "Biz evde sünger kullanmıyoruz, bez kullanıyoruz, bezi sürekli yıkıyoruz. Bulaşık süngerlerindeki mikroplar çok sıcak suda ölür. Sıcak suda ne bakteri kalır ne virüs. Deterjan öldürmez, sıcak su öldürür. Dikkat edilmeli, bulaşık süngerlerini sık sık değiştirmek gerekli. Hanımlar deterjan kullanımı konusunda fıttırmış zaten, kusura bakmasınlar. Deterjanlar mikrop ve bakterilerden çok daha tehlikeli. Sünger bir yana evler zaten deterjanla dolu. En büyük zehir bunlar! Evlerinize sokmayın."
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PEKİ BULAŞIK SÜNGERİ YERİNE NE KULLANILIR? EL BEZLERİ: El bezleri sürekli olarak yıkanabilir, tekrar kullanılabilir ve dezenfekte edilebilir. Bu yüzden bulaşık süngerleri yerine bunları tercih edebilirsiniz.
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İSVEÇ BULAŞIK BEZLERİ:
İsveç bulaşık bezleri olarak adlandırılan bu temizleme bezlerinin en önemli özelliği uzun ömürlü olması çok çabuk kuruması ve son derece dayanıklı olmasıdır.
KABAK LİFİ:
Uzmanlar doğal olarak bitki şeklinde yetişen kabak lifini mutfakta bulaşık yıkarken tercih edilmesine dikkat çekiyor. Kabak lifleri elde bulaşık yıkamak için birebirdir. Ayrıca banyo yaparken vücut lifi olarak da kullanılabilirsiniz.
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DOĞAL BULAŞIK FIRÇALARI:
Son dönemde organik adı altında çıkan bulaşık fırçaları hem yumuşaktır hem de bulaşıklardaki bütün inatçı lekeleri çıkarır.
BAMBU BEZLER:
Bambu bitkisinden yapılan bu bezlerin etkiside çok büyük. Hem güçlü, hem emici en önemlisi de çevre dostu olmasıdır.