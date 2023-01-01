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Ücretsiz 10 GB İnternet Ne Zaman Verilecek?

Öğrencilere ücretsiz internet başvurusu ne zaman?

  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan?dan gençlere destek müjdesi gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, gençlere verilecek destekleri açıklamıştı. Açıklanan desteklerden biri de öğrencilere 10 GB ücretsiz internete dairdi. Tüm gözler şimdi bu desteğin ne zaman başlayacağında. İşte, gençlere ücretsiz internet desteğinin tüm ayrıntıları...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan?dan gençlere destek müjdesi gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, gençlere verilecek destekleri açıklamıştı. Açıklanan desteklerden biri de öğrencilere 10 GB ücretsiz internete dairdi. Tüm gözler şimdi bu desteğin ne zaman başlayacağında. İşte, gençlere ücretsiz internet desteğinin tüm ayrıntıları...

  2. Ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Öğrencilere ücretsiz internet başvurusu ne zaman? - 2 CUMHURBAŞKANI'NDAN ÜCRETSİZ İNTERNET DESTEĞİ MÜJDESİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya dair açıklaması şöyle; "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." Söz konusu uygulamanın ne zaman başlayacağı ve kimleri kapsayacağı ilerleyen günlerde ilgili bakanlıkların açıklamasının ardından netlik kazanacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

    Ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Öğrencilere ücretsiz internet başvurusu ne zaman? - 2 CUMHURBAŞKANI'NDAN ÜCRETSİZ İNTERNET DESTEĞİ MÜJDESİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya dair açıklaması şöyle; "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." Söz konusu uygulamanın ne zaman başlayacağı ve kimleri kapsayacağı ilerleyen günlerde ilgili bakanlıkların açıklamasının ardından netlik kazanacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

  3. ÜCRETSİZ İNTERNET NE ZAMAN VERİLECEK? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı A Haber yayınında üniversite öğrencilerine ücretsiz internet uygulamasının ayrıntılarını açıkladı. Uraloğlu, projenin yaklaşık 3,6 milyon üniversiteliyi kapsayacağını ve bu ay başlayacağını söyledi. Uraloğlu, "Üç operatörden tekliflerimizi aldık, 12 ay süre içinde mutabakat sağladık. Gençlere verme noktasındayız. Ücretsiz internet projesi için 10 gb interneti hak eden kişilerin kullanmasını sağlamış olacağız. Gerek cep telefonundan gerek IMEI numarasından örtüşmesini sağlayacağız. Başkası kullanamayacak. BTK ile bunu sağlama yeteneğine sahibiz. Bu ay 10 gb internet başlar" dedi. Gençlerin hangi operatörü kullanıyorlarsa aynı şekilde o operatör üzerinden ücretsiz internet hizmetinden faydalanabileceklerini söyleyen Uraloğlu, "Yerli üretim şartı, sınır fiyat konuldu, onun altında kalan yerli üretim markalarına uygulanacak cep telefonu kampanyası var, o da bu ay hayata geçirilir." diye konuştu.

    ÜCRETSİZ İNTERNET NE ZAMAN VERİLECEK? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı A Haber yayınında üniversite öğrencilerine ücretsiz internet uygulamasının ayrıntılarını açıkladı. Uraloğlu, projenin yaklaşık 3,6 milyon üniversiteliyi kapsayacağını ve bu ay başlayacağını söyledi. Uraloğlu, "Üç operatörden tekliflerimizi aldık, 12 ay süre içinde mutabakat sağladık. Gençlere verme noktasındayız. Ücretsiz internet projesi için 10 gb interneti hak eden kişilerin kullanmasını sağlamış olacağız. Gerek cep telefonundan gerek IMEI numarasından örtüşmesini sağlayacağız. Başkası kullanamayacak. BTK ile bunu sağlama yeteneğine sahibiz. Bu ay 10 gb internet başlar" dedi. Gençlerin hangi operatörü kullanıyorlarsa aynı şekilde o operatör üzerinden ücretsiz internet hizmetinden faydalanabileceklerini söyleyen Uraloğlu, "Yerli üretim şartı, sınır fiyat konuldu, onun altında kalan yerli üretim markalarına uygulanacak cep telefonu kampanyası var, o da bu ay hayata geçirilir." diye konuştu.

  4. KİMLER ÜCRETSİZ İNTERNET HAKKINDAN YARARLANABİLİR? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gençlere 10 GB ücretsiz internet desteğinin ayrıntıları belli oldu. Üniversitelilere bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık 10 GB kota tanımlanacak. Öğrenciler, ücretsiz interneti ekim ayı içerisinde kullanmaya başlayacak. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlanacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatörlerinden biri üzerinden kullanabileceğini söyledi. TRT Haber'in haberine göre; bu kapsamda, 10 GB internet kotasının maliyeti operatörler tarafından değil, devlet tarafından karşılanacak. Öğrenciler, ekim ayı içerisinde 10 GB interneti kullanmaya başlayacak. Bir öğrenci ya da gencin kendi üzerine tanımlanmış hattı yok ise ücretsiz internet paketini kullanamayacak. Dolayısıyla suiistimal ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BTK ve operatörler arasındaki görüşmeler devam ediyor. Düzenleme; şu an için master, yüksek lisans ve açık öğretimi kapsamıyor. Kapsamın genişletilip daraltılmasıyla kararı Hazine ve Maliye Bakanlığı verecek.

    KİMLER ÜCRETSİZ İNTERNET HAKKINDAN YARARLANABİLİR? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gençlere 10 GB ücretsiz internet desteğinin ayrıntıları belli oldu. Üniversitelilere bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık 10 GB kota tanımlanacak. Öğrenciler, ücretsiz interneti ekim ayı içerisinde kullanmaya başlayacak. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlanacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatörlerinden biri üzerinden kullanabileceğini söyledi. TRT Haber'in haberine göre; bu kapsamda, 10 GB internet kotasının maliyeti operatörler tarafından değil, devlet tarafından karşılanacak. Öğrenciler, ekim ayı içerisinde 10 GB interneti kullanmaya başlayacak. Bir öğrenci ya da gencin kendi üzerine tanımlanmış hattı yok ise ücretsiz internet paketini kullanamayacak. Dolayısıyla suiistimal ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BTK ve operatörler arasındaki görüşmeler devam ediyor. Düzenleme; şu an için master, yüksek lisans ve açık öğretimi kapsamıyor. Kapsamın genişletilip daraltılmasıyla kararı Hazine ve Maliye Bakanlığı verecek.