Whatsapp'ta Kanallar İçin Yeni Özellik

DURUMLAR VE KANALLAR KARIŞMAYACAK Özelliğin geliştirilme aşamasında olduğu belirtilirken, bu işlev sayesinde rehberde ekli olan kişilerin durumlarıyla WhatsApp kanalları birbirine karışmayacak. Güncellemeler sekmesi için arama özelliği, Android için WhatsApp beta sürümünün en son güncellemesini Google Play Store'dan yükledikten sonra bazı beta test kullanıcılarına sunuldu ve önümüzdeki günlerde daha da fazla kişiye sunulacak.