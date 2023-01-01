Whatsapp'ta Kanallar İçin Yeni Özellik
WhatsApp, kanalların daha kolay bulunabilmesi için durum sekmesine kanal arama özelliği getiriyor.
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WhatsApp üzerinde kanallar için artık üst uygulama çubuğunda bir arama seçeneği bulunacak. Bu da durum güncellemelerini, takip edilen kanalları ve hatta diğer doğrulanmış kanalları aramayı mümkün kılacak.
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KANAL ARAMA Uygulamanın son güncellemesiyle birlikte WhatsApp, kullanıcıların takip edilen kanalları ve diğer doğrulanmış kanalları dizini açmadan hızlı bir şekilde aramasına olanak tanıyan önemli iyileştirmelerle birlikte durum güncellemeleri için arama özelliğini sunuyor.
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DURUMLAR VE KANALLAR KARIŞMAYACAK Özelliğin geliştirilme aşamasında olduğu belirtilirken, bu işlev sayesinde rehberde ekli olan kişilerin durumlarıyla WhatsApp kanalları birbirine karışmayacak. Güncellemeler sekmesi için arama özelliği, Android için WhatsApp beta sürümünün en son güncellemesini Google Play Store'dan yükledikten sonra bazı beta test kullanıcılarına sunuldu ve önümüzdeki günlerde daha da fazla kişiye sunulacak.
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IP ADRESİ GİZLENEBİLECEK "Aramalarda IP adresini koru" seçeneği ile WhatsApp, cihazınızdaki aramalar kendi sunucuları üzerinden güvenli bir şekilde aktarılacağından, aramadaki diğer kişilerin konumunuzu ve IP adresinizi çıkarması pek mümkün olmayacağı duyurulmuştu.