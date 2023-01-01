2 Derslikli Okulun Tek Öğrencisi Var

Bir öğle arası verdiklerini ifade eden Aydın, "Sonrasında da dersimiz saat 14.30'a kadar devam ediyor. Okulun tek öğrencisi olduğu için yakından ilgileniyorum. Öğrencimiz 2'nci sınıfa gidiyor. O beni, ben de onu çok seviyorum. O şekilde bir günümüz dolu dolu geçiyor. Öğrencim ile mutluluk duyuyorum. Eğitim olmazsa zaten toplum çağdaş olamaz. Eğitimin temeli ilkokuldan başlar, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün zaten buradaki ilgisini görüyoruz. Bir öğrenci için bir okul açmak veya bir öğretmen görevlendirmek önemli bir şey." diye konuştu.