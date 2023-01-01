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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan marketlere indirim çağrısı

İstanbul'da 5 Gün Süren Yaşam Savaşı

?İdrarımı içtim, yıldızları, doğayı seyrettim.?

  1. Sarıyer?de düştüğü uçurumda 5 gün boyunca aç ve susuz şekilde kurtarılmayı bekleyen Remzi Geyik, yaşadıklarını anlattı.

    Sarıyer?de düştüğü uçurumda 5 gün boyunca aç ve susuz şekilde kurtarılmayı bekleyen Remzi Geyik, yaşadıklarını anlattı.

  2. 1 Ekim Pazar günü gittiği Garipçe Mahallesi?nde ormanlık alanda su almak için tırmandığı yamaçtan düşen Geyik düştüğü yerde mahsur kaldı.

    1 Ekim Pazar günü gittiği Garipçe Mahallesi?nde ormanlık alanda su almak için tırmandığı yamaçtan düşen Geyik düştüğü yerde mahsur kaldı.

  3. Telefonu olmadığı için hiç kimseden yardım isteyemeyen Geyik?i 5 gün sonra aynı bölgeye gelen piknikçiler fark etti. İhbar üzerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu Remzi Geyik'i mahsur kaldığı yerden kurtardı.

    Telefonu olmadığı için hiç kimseden yardım isteyemeyen Geyik?i 5 gün sonra aynı bölgeye gelen piknikçiler fark etti. İhbar üzerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu Remzi Geyik'i mahsur kaldığı yerden kurtardı.

  4. Yaralı olarak kurtarılan Geyik, hastanede tedavisi devam ederken yaşadığı 5 günü anlattı.

    Yaralı olarak kurtarılan Geyik, hastanede tedavisi devam ederken yaşadığı 5 günü anlattı.

  5. Düştüğü yere su almak için gittiğini anlatan Remzi Geyik, ?Devamlı oraya gidiyorum, aynı yerden su getiriyorum. İnanın ki sanki birisi beni oradan aldı aşağıya attı. Ben şaşırdım kaldım. Orada çalılara tutundum, elim yara oldu. 5 gün ayı seyrettim, yıldızları seyrettim, doğayı seyrettim. Gelen giden gemileri saydım.? ifadelerini kullandı.

    Düştüğü yere su almak için gittiğini anlatan Remzi Geyik, ?Devamlı oraya gidiyorum, aynı yerden su getiriyorum. İnanın ki sanki birisi beni oradan aldı aşağıya attı. Ben şaşırdım kaldım. Orada çalılara tutundum, elim yara oldu. 5 gün ayı seyrettim, yıldızları seyrettim, doğayı seyrettim. Gelen giden gemileri saydım.? ifadelerini kullandı.

  6. Önceki gün akşam saatlerinde iki kişinin kendisini fark ettiğini ve ?Dayı burada ne yapıyorsun?? dediğini anlatan Geyik, 5 gün boyunca hayatta kalmak için idrarını içtiğini söyledi. Fark edilmesinin ardından kurtarıldığını söyleyen talihsiz adam, mahsur kaldığı günlerde 1-2 saat uyuyabildiğini, zaman zaman kurtulmak için kendisini denize atmayı düşündüğünü de söyledi.

    Önceki gün akşam saatlerinde iki kişinin kendisini fark ettiğini ve ?Dayı burada ne yapıyorsun?? dediğini anlatan Geyik, 5 gün boyunca hayatta kalmak için idrarını içtiğini söyledi. Fark edilmesinin ardından kurtarıldığını söyleyen talihsiz adam, mahsur kaldığı günlerde 1-2 saat uyuyabildiğini, zaman zaman kurtulmak için kendisini denize atmayı düşündüğünü de söyledi.