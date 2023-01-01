İstanbul'da 5 Gün Süren Yaşam Savaşı

Önceki gün akşam saatlerinde iki kişinin kendisini fark ettiğini ve ?Dayı burada ne yapıyorsun?? dediğini anlatan Geyik, 5 gün boyunca hayatta kalmak için idrarını içtiğini söyledi. Fark edilmesinin ardından kurtarıldığını söyleyen talihsiz adam, mahsur kaldığı günlerde 1-2 saat uyuyabildiğini, zaman zaman kurtulmak için kendisini denize atmayı düşündüğünü de söyledi.