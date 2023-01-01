AVM'nin Balkonundan Düşen Tıp Öğrencisi Yaşamını Yitirdi
Nişantaşı?nda feci ölüm!
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Nişantaşı?ndaki bir AVM?nin balkonundan düşen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 4?üncü sınıf öğrencisi Ege Berke Can Dönmez, yaşamını yitirdi.
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Olay dün meydana geldi.
Yemek katının balkonuna çıkan Ege Berke Can Dönmez, metrelerce yükseklikten önce AVM'nin tabelasının üstüne, ardından da yola düştü.
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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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Dönmez'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Kocaeli'nin İzmit ilçesine getirildi.
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Cenazede gencin doktor babası Hakan Dönmez?in ve ailesinin güçlükle ayakta durduğu görüldü.
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Ege Berke Can?ın cenazesi, Malta Merkez Camisi?nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı?nda toprağa verildi.
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