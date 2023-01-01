Otomobilde Tercih Beyazdan Griye Döndü

Otomobil sayısı 14 milyon 892 bin 825, minibüs sayısı 497 bin 754, otobüs sayısı 210 bin 17, kamyonet sayısı 4 milyon 425 bin 284, kamyon sayısı 948 bin 331, motosiklet sayısı 4 milyon 767 bin 37, özel amaçlı araç sayısı 90 bin 789, traktör sayısı da 2 milyon 155 bin 435 olarak kayıtlara geçti.